Safiullin, el rival ‘por accidente’ de Alcaraz en París que se le olvidó inscribirse a Roland Garros

El tenis tiene acento ruso. Basta con echar un vistazo a la clasificación del ranking ATP para darse cuenta de ello. La rusa es la única nacionalidad que aparece en más de una ocasión dentro del Top-10 con Medvedev y Rublev y la que más presencia acumula en el Top-15 con la ayuda de Khachanov. El talento soviético se extiende más allá de las primeras posiciones del ranking. Aslan Karatsev y Roman Safiullin, 35º y 45º de la lista, reflejan la mencionada situación. El último de ellos afronta este martes ante Alcaraz (19:30) el partido más importante de su carrera. Y ha llegado a él de forma casual.

En primera instancia iba a ser Cameron Norrie el rival de Alcaraz para su debut en el Masters 1.000 de París, sin embargo, una lesión en la rodilla derecha ha puesto fin a su participación en beneficio de Safiullin, quien ocupa su lugar tras superar la fase de clasificación y vencer en primera ronda a Alexander Muller. No cambia por ahora la ruta lógica que seguiría Alcaraz a continuación: Karen Khachanov (octavos), Stefanos Tsitsipas o Alexander Zverev (cuartos), Daniil Medvedev (semifinales) y Novak Djokovic (final).

De no participar en Roland Garros por olvidar inscribirse a cuartos de Wimbledon

El año de Safiullin ha sido una montaña rusa de sensaciones encontradas, pero con un nivel tenístico constante a lo largo de la temporada. Especialmente en Wimbledon, donde alcanzó sus primeros cuartos de final en un Grand Slam. “Para este año hice una preparación diferente. Durante la temporada cambiamos tal vez dos o tres veces la preparación para los torneos y funcionó muy bien. Para el próximo año vamos a cambiar algo y adaptarnos para ser aún mejores como horario y horas de entrenamiento, fitness, tenis, fisio, todo. Estábamos mezclando el tiempo y la calidad, todo. Así que estábamos cambiando, adaptándonos, viendo qué funciona y qué no. Y poco a poco fuimos encontrando la solución que funcionaba mejor”, asegura el ruso.

En Roland Garros, el Grand Slam por antonomasia de la tierra batida, Safiullin vivió su momento más accidentado de la temporada. Se le olvidó realizar la inscripción y no pudo participar en el torneo galo. “Se me olvidó inscribirme en la fase previa de Roland Garros porque tenía el partido contra Zapata y se me pasó totalmente. Me quedé fuera del cuadro principal, pero me lesioné en Roma, así que no hubiera llegado a tiempo igualmente”, explicó.

Amenaza a un Alcaraz que pelea con Djokovic por el número 1 del mundo

Cuando Novak Djokovic ganó su primer Grand Slam, el Open de Australia en 2008, Carlos Alcaraz tan solo tenía cinco años. Ahora, una década y media después, el murciano y el serbio protagonizan la última gran rivalidad del tenis. Ambos se han retroalimentado a lo largo de toda la temporada. “Pienso en Novak Djokovic casi en cada entrenamiento, no te voy a mentir”, declaró el español a su llegada a Shanghái para disputar el que hasta la fecha es su último torneo. “Él siempre me está llevando al límite. Creo que le hago más o menos lo mismo. Por eso hicimos una final memorable”, aseguró el serbio tras la última final que ambos disputaron en Cincinnati.

Dos torneos. París-Bercy y las Finales ATP, eso es lo que le queda al curso tenístico y lo que tienen por delante Djokovic y Alcaraz para finalizar el año en la cima del ranking mundial. Gran parte de esas posibilidades de acabar primero se lo jugarán en el último Masters 1.000 del año, el de París. La situación no es muy propicia para Djokovic, ya que el serbio perderá la semana que viene los 1.500 puntos ganados en la última edición de las Finales de la ATP y tiene que defender la final que consiguió el año pasado en la capital francesa, lo que le suponen otros 600.

Por su parte, Alcaraz solo tiene que defender 180 puntos entre los dos torneos, una situación muy ventajosa para el murciano. Es más, podría salir ya como número uno de París, pero en todos los casos debería llegar a la final del torneo. Carlitos llegará a las ATP Finals como número uno si gana el torneo y Djokovic no llega a la final o si el murciano es finalista y el serbio no alcanza los cuartos de final. En el caso de que ocurra alguna de esas dos opciones, Alcaraz recuperaría el número uno que perdió durante la gira norteamericana en el mes de septiembre. Lo que ya no puede cambiar es que Djokovic llegue como cabeza de serie número uno a Turín, sede de las Finales.