La opinión de Antonio Lobato sobre el rumor que sitúa a Alonso en Red Bull: “Quizá me puedo equivocar”

Fernando Alonso en el GP de Qatar (REUTERS/Rula Rouhana)

Una vez concluido el Gran Premio de México, explotó la bomba en el universo de la Fórmula 1. En forma, eso sí, de rumor. En las últimas 48 horas, en los círculos sobre el deporte rey del automovilismo que pueblan las redes sociales no se ha hablado de otra cosa. Esto es: un movimiento que situaría a Fernando Alonso como nuevo compañero de Max Verstappen, campeón del mundo, en Red Bull, y al actual número dos de la escudería austríaca, Sergio ‘Checo’ Pérez, en Aston Martin, equipo del español en estos momentos.

Este posible cambio de aires ha generado tanta expectación que ya tiene hasta un sobrenombre: Magic Swap. El terremoto que provocaría esta suerte de ‘traspaso’ sería de dimensiones mayúsculas: Alonso pasaría a engrosar las filas de la mejor escudería del momento, de la que saldría un Checo Pérez que no ha acabado de dar con la tecla con los energéticos, sobre todo este 2023. Tanto se está hablando del tema que ya se le ha pedido opinión al respecto a la voz del Gran Circo en España, Antonio Lobato.

Fernando Alonso en el GP de México (EFE/José Méndez)

Ahora mismo, ante el runrún, lo que más demandan los aficionados es algo de mayor claridad con respecto a la veracidad o no del trasvase que implicaría a Alonso y Checo Pérez. Algo que intenta aportar el hasta la fecha responsable de las retransmisiones televisivas de la F1 en territorio español.

"Se dan circunstancias para alimentar a la bestia de las redes".



Lo que @alobatof1 nos puede contar del revuelo de rumores en redes... 👀 #F1 #MagicSwap pic.twitter.com/TZSzvBOdzR — SoyMotor.com (@SoyMotor) October 31, 2023

Antonio Lobato se pronuncia sobre el rumor del momento en la F1

El periodista ha sido muy contundente al respecto. “No hay Magic Swap. Sigue habiendo sólo un 0,0000001% de probabilidades, eso no ha cambiado. Creo que no… y quizá me puedo equivocar, pero yo creo que no”, aseguró en el canal de Twitch de Soymotor. “Por lo que me han dicho a mí, no hay nada. Pero es sólo generar un poco de ruido”, reiteraba, considerando que la especulación viene dada por la mala actuación de ambos pilotos en la carrera del pasado fin de semana.

La segunda etapa en Fórmula 1 del asturiano comenzó marcada por malos resultados en Mclaren. Sin embargo, desde que llegó a Aston Martin su suerte ha cambiado

“¿Qué gana Red Bull con esto? Es meter los dedos en un enchufe, darle un golpe a un avispero… Ya tienes a un tío que con un buen coche puede ser campeón. Si metes dos gallos en el mismo corral, no saldrá bien. Son dos ganadores que no soportan la idea de no ganar. Son depredadores y surgirían problemas”, consideró Lobato. “Sería muy bonito, pero desde el punto de vista del equipo, no tiene sentido”, sentenció.

Checo Pérez en una rueda de prensa en México (REUTERS/Raquel Cunha)

Ya en su sección en El Partidazo de COPE, el paisano de Alonso abordó otro asunto candente en este inicio de semana: su propia continuidad narrando el Mundial, al conocerse que DAZN se queda con los derechos audiovisuales de la F1 hasta 2026 en nuestro país. “Cuando termine el Gran Premio de Abu Dabi, soy libre. Yo tengo contrato con Movistar. Si DAZN me ofrece un proyecto que me pueda interesar, podemos hablar. Todas las carreras, no. Echo en falta ir a algunos Grandes Premios. Me vendría bien para mantener contacto y seguir viendo un poquito de cerca la historia, pero lo que no haría nunca es las 24 carreras”, afirmó.