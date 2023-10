¿Alonso está perdiendo la paciencia con Aston Martin? Un expiloto suelta la ‘bomba’: “No es culpa suya”

Alonso, durante la clasificación de México (REUTERS/Andres Stapff/Pool)

Fernando Alonso ha tenido una primera temporada más o menos satisfactoria en Aston Martin. Sus siete podios en lo que va de 2023 son una noticia formidable para el bicampeón del mundo español, que ha vuelto a codearse con la élite de la Fórmula 1 en su nuevo equipo. Sin embargo, hay un cierto sabor amargo de boca desde la segunda mitad del curso, ya que la escudería británica ha ido de más a menos y su rendimiento se ha estancado mientras el concurso de rivales como Ferrari, Mercedes o McLaren mejoraba sin parar. La situación no ha cambiado en el Gran Premio de México que se disputa este fin de semana. Todo lo contrario, puesto que Alonso partirá desde la decimotercera posición en la carrera y tendrá que pelear duro para entrar en los puntos.

El propio líder de Aston Martin reconoce sin tapujos que la situación dista mucho de ser la deseada en estos momentos. “El coche está al filo de la navaja, siempre, de perderlo. Así que tenemos bastantes complicaciones. Y bueno, toca sufrir y entender para volver a nuestro mejor nivel, que lógicamente no es el que estamos mostrando ahora”, reconoció Alonso el sábado tras los problemas de maniobrabilidad a los que tuvo que hacer frente en los entrenamientos libres y en la clasificación.

“Será difícil acercarse a los coches de delante, encontraremos mucho tráfico y todos tendremos problemas de temperatura. Hay que ser optimista siempre. En Austin salimos desde el pit lane, mañana saldremos desde la 13ª posición, así que esperamos que sea más sencillo”, se resignó también. No cabe duda de que el asturiano quiere que este calvario acabe cuanto antes. Pero los verdes no acaban de dar carpetazo a su crisis y las dudas empiezan a aflorar. Tanto en la propia marca como en el universo del Gran Circo.

Un expiloto deja caer que Alonso podría estar impacientándose

Aunque los de Silverstone esperaban que sus prestaciones mejorasen en tierras mexicanas, lo cierto es que no ha sido así. Y la especulación está a la orden del día entre los buenos conocedores del Mundial. Es el caso de Ralf Schumacher, hermano de Michael y piloto de F1 entre 1997 y 2007. En declaraciones a SPORT1, el alemán ha dejado su propia teoría sobre el frenazo para las aspiraciones de Aston Martin y Alonso: “¿Qué pasa si el ex Red Bull (Dan) Fallows pudo aportar muchos de los conocimientos de Red Bull al coche este año y ahora su cornucopia está simplemente vacía porque ya no se dio cuenta de los avances de su antiguo equipo? En cualquier caso, esto también podría ser una de las razones del estancamiento del rendimiento”.

Hay un asunto que interesa especialmente a Schumacher: “Hasta cuándo permanecerá callado Fernando Alonso”. Y ahonda en el porqué: “Es conocido por su ambición, que rápidamente puede convertirse en mal humor cuando las cosas no salen como él quiere. Porque todo el mundo sabe que (el bajón) no es culpa suya”.

El expiloto no es el único que teoriza sobre el decrecimiento de Aston Martin a medida que la campaña ha ido avanzando. El principal asesor de Red Bull, Helmut Marko, tiene un pensamiento similar al de Schumacher. “Tienes que saber lo antes posible en la temporada qué dirección vas a tomar el próximo año. Si comete un error, podría sufrir un duro despertar al comienzo de la nueva temporada. Mercedes vivió esta experiencia en 2023″, confiesa el venerable austríaco a SPORT1. El runrún está sobre la mesa y no queda otra que acallarlo, lo antes posible, en la pista.