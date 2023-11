El presidente de la FIFA evidencia la importancia que da al fútbol femenino: felicita a Aitana por el Balón de Oro al día siguiente y a Messi en el momento

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (REUTERS / Asanka Brendon Ratnayake)

Una imagen vale más que mil palabras. Y si encima son dos, la evidencia todavía es más clara. Durante la noche de este lunes, Aitana Bonmatí consiguió su primer Balón de Oro, el tercero para España en la categoría femenina, dado que durante los dos años anteriores fue Alexia Putellas la premiada. Respecto a la categoría masculina, fue Lionel Messi quien, una vez más consiguió el trofeo de mejor jugador del mundo, con lo que ya suma un total de 8 Balones de Oro, toda un récord histórico que, hasta ahora, nadie ha conseguido. Tras la ceremonia, las felicitaciones para ambos premiados no tardaron en sucederse.

Desde sus compañeros de equipo, de selección, rivales, entrenadores y por su puesto millones de aficionados no dudado en compartir una publicación dando la enhorabuena sus ídolos. Hasta el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, dedicó unas palabras a la española tras llevarse el galardón a mejor jugadora del mundo: “¡Enhorabuena, Aitana Bonmatí! Eres la mejor jugadora de fútbol del mundo y un referente para miles de niñas y jóvenes que aspiran a lo más alto en un deporte que no siempre se lo pone fácil. Tu visión del juego y tu liderazgo impresionante desde el centro del campo te hacen única. ¡A seguir siendo la mejor!”.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, también dedicó unas palabras a los premiados, pero con evidentes diferencias. Tras la gala del Balón de Oro, Infantino publicó en su cuenta de Instagram un stories, donde felicitó al argentino: “Felicitaciones Lionel Messi por haber ganado tu octavo Balón Oro, ¡todo un récord! Un premio merecido por capitanear a Argentina a la victoria en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. Gracias por dar tantas alegrías a las y los aficionados al fútbol de todo el mundo a lo largo de tu gran carrera”. El problema llegó cuando tras esta publicación no llegó la felicitación hacia la futbolista española, sino que esta se hizo esperar.

No felicitó a Aitana Bonmatí hasta el día siguiente

No fue hasta al día siguiente, diez horas más tarde, cuando el presidente de la FIFA publicó un stories para felicitar a Aitana Bonmatí: “¡Enhorabuena a Aitana Bonmatí! ¡Un logro fantástico después de tu éxito en el Mundial Femenino de Sidney!”, fueron sus palabras. Una cuestión que no ha pasado inadvertida para muchos de los aficionados que no han dudado en reprochar a Infantino.

Al verse en el centro del foco mediático, el presidente de la FIFA decidió compartir una publicación con imágenes de los dos ganadores del Balón de Oro, así como de todos los premiados: Emiliano ‘Dibu’ Martínez gana el Trofeo Yashin al mejor portero del mundo; Jude Bellingham con el Trofeo Kopa al mejor futbolista del mundo menor de 21 años; Erling Haaland con el Trofeo Gerd Müller de mejor goleador del año; a Vinicius Jr con el premio Sócrates, que reconoce a los futbolistas que emprenden diferentes acciones solidarias, en este caso la creación del Instituto Vini; al Manchester City escogido como mejor club del año; y al FC Barcelona F como mejor equipo femenino 2023.

A estas imágenes le acompañó el siguiente texto: “Felicidades a los ganadores del premio Balón de Oro de la ceremonia de anoche del Balón de Oro 2023. ¡Cada uno de ustedes puede estar muy orgulloso de sí mismo!”.

Lo que está claro que es, una vez más, ha quedado demostrado en que lugar se encuentra, a ojos de la FIFA, el fútbol femenino. Este gesto de Infantino evidencia la importancia que da la institución internacional al fútbol femenino: muy por detrás del masculino.