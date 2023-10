Aitana Bonmatí, tras recibir el Balón de Oro: “Llevo sin dormir unos cuantos días, es un sueño para mí”

Aitana Bonmatí nada más ganar el Balón de Oro (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Aitana Bonmatí ya es la tercera española de la historia en alzarse con el Balón de Oro en el mundo del fútbol. La centrocampista catalana, fundamental hoy en día en la selección campeona del mundo y en el FC Barcelona, no ha parado de elogiar el componente colectivo de su deporte en el discurso de agradecimiento que ha protagonizado. “Estoy muy orgullosa. Ha sido un año excepcional a nivel deportivo y aunque el premio es individual, el fútbol es un deporte colectivo”, arrancó, haciendo extensible el galardón a sus compañeras “y a todos los trabajadores del Barça”: “Sin ellos, no estaría aquí”.

"Como jugadoras, nuestra responsabilidad va más allá del fútbol"



La nueva mejor jugadora a nivel mundial ha recordado a los equipos en los que dio sus primeros pasos en el deporte rey, entre niños. Pero, sobre todo, ha tenido un reconocimiento especial para el club de su vida, el Barça. “Gracias por apostar por nosotras cuando nadie creía, por darme la oportunidad de ser futbolista profesional. Quién me iba a decir que acabaría jugando en un Camp Nou lleno”, ha aseverado. Con un especial recuerdo, entre los más cercanos, para sus padres, Bonmatí ha aprovechado la ocasión para lanzar un mensaje a las futbolistas: “Como jugadoras, nuestra responsabilidad va más allá del campo. Tenemos que ser más que deportistas para tener un mundo en paz e igualitario”.

“Que sigas jugando al fútbol y disfrutando”, pedía el progenitor de la ganadora del Balón de Oro en un emotivo vídeo sobre los inicios futbolísticos de Bonmatí. Con toda sinceridad, la galardonada ha reconocido el nerviosismo que le ha acompañado antes de que la distinción se materializase. “No sé si se me ha notado mucho, pero estoy un poco nerviosa. Llevo sin dormir unos cuantos días. Es un sueño para mí. Aunque soy discreta, estar aquí es único y para valorarlo mucho”, confesaba.

“Dice mucho que llevemos tres años con el Balón de Oro en casa”

“Tengo la suerte de poder jugar en un gran club y en la selección. En ambos lados, tengo a las mejores jugadoras, que me hacen mejores cada día, y al mejor staff. Llevamos tres años seguidos llegando a la final de la Champions. Dice mucho de la mentalidad que tenemos, que confío que va a seguir muchos años más y vamos a lograr muchos más títulos”, ha querido poner en valor Bonmatí.

No es casualidad que Alexia Putellas primero y ella después hayan dominado últimamente el palmarés del trofeo. “España tiene un talento único. Es cierto que los últimos años hemos destacado más a nivel de clubes y este año con la selección. Dice mucho que llevemos tres años con el Balón de Oro en casa. Somos un país que vive el fútbol muchísimo y que trabaja cada día para ser las mejores”, opina.

Cuando su intervención concluía, ha llegado el momento de acordarse de uno de sus referentes, que no ha dudado en elogiarla públicamente: Pep Guardiola. “No tengo palabras. Siempre digo que me siento orgullosa de haber nacido el mismo día que él. Es un ídolo para mí. Yo no le vi jugar, pero sí pude vivir la época tan gloriosa que nos dio en el Barça. Esos años fueron de los más felices de mi vida. Que te elogie y compare con Iniesta, mi jugador favorito junto a Xavi, Messi y compañía, es un gran elogio”, ha sentenciado Aitana Bonmatí.