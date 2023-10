Gündogan, muy crítico tras el Clásico: “Me gustaría ver más enfado en el vestuario. No vine al Barça para perder así”

Gündogan celebra su gol ante el Real Madrid (REUTERS).

Un beatle se coló en el concierto de los Rolling Stones. Jude Bellingham fue el encargado de poner el rock and roll en Montjuic. Al inglés le costó encontrar los acordes que necesitaba su equipo en el partido, pero afinó en el momento exacto. Su doblete revirtió el gol inicial de un Gündogan que, tras su inicio de temporada dubitativo, en el Clásico demostró que las dinámicas poco importan para los grandes partidos. Durante más de una hora soñó con acabar su primer Clásico con el papel de héroe tras estrenarse como goleador azulgrana.

En la jugada tuvo tanta fe como fortuna en los rechaces, pero acabó sufriendo el vigor general que le dio al Madrid el ingreso de Camavinga y se mostró muy crítico tras el partido. “Quiero ser honesto, pero sin pasarme. No quiero decir algo erróneo, siendo sincero, pero estaba en el vestuario y obviamente la gente está disgustada, pero después de un partido tan importante y un resultado así de injusto me gustaría ver más frustración, enfado y decepción. Y esto es parte del problema”, aseguró contundentemente.

Gündogan, además de por el resultado, también quedó desencantado por la forma que se tomaron la derrota los jugadores del Barça. “Tienen que aflorar más emociones cuando pierdes, cuando sabes que puedes jugar mejor y hacerlo mejor en ciertas situaciones, y no reaccionas. Esto luego se traslada al campo. Tenemos que dar un paso muy grande en ese aspecto porque si no el Real Madrid e incluso el Girona se van a escapar”. Su frustración alcanzó cotas tan altas como su autocrítica. “No vine aquí para perder este tipo de partidos o permitir que se abran estas brechas. Yo también tengo responsabilidad como jugador veterano para no permitir que el equipo deje que pasen estas cosas. Necesitamos resistencia”, sentenció.

Brutal sinceridad de Gundogan. pic.twitter.com/iOyhsv14ZM — Bruno Bergareche (@Bergareche14) October 29, 2023

Bellingham amargó el estreno goleador de Gündogan

Otra vez Jude Bellingham, como siempre esta temporada. No le importa el partido, la competición ni el escenario. Tampoco necesita firmar un partido ni siquiera notable para ser decisivo. Así fue en su primer Clásico, donde irrumpió de la nada a falta de 25 minutos tras una discreta actuación para dar la victoria al Real Madrid con un doblete (1-2). Agarrados a la pegada del jugador inglés, los de Carlo Ancelotti le dieron la vuelta a un encuentro con brillo en el que perdonó el Barça y se crecieron los blancos en una gran recta final de la segunda parte.

Gündogan puso por delante a los de Xavi a los seis minutos en una caraja defensiva del Madrid y luego Fermín e Íñigo Martínez se toparon con la madera. De repente, cuando se mascaba el segundo del Barça, Bellingham se sacó un zapatazo para igualar el marcador y revolucionar el choque. A partir de ahí mandó el Madrid y sobre la bocina, en el descuento, apareció de nuevo el inglés en el área pequeña para remachar a la red un mal control de Modric.