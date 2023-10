Las notas del Barça en el Clásico: el conformismo de Xavi frena el gran arranque de su equipo

Gundogan y Modric durante el Clásico (REUTERS).

Un beatle se coló en el concierto de los Rolling Stones. Jude Bellingham puso el rock and roll en Montjuic. Al inglés le costó encontrar los acordes que necesitaba su equipo en el partido, pero afinó en el momento exacto. Su doblete revirtió el gol inicial de Gündogan y echó por tierra la buena primera parte del cuadro azulgrana. Xavi colaboró a ello. Las sustituciones de Fermín y Cancelo descolocaron al Barça que sucumbió ante el fenómeno Bellingham.

Ter Stegen, el primero en verlo

El meta alemán lo avisó. “Bellingham te crea peligro de la nada, lo sabemos”, afirmó el día previo al choque. Pero no por conocimiento se detiene al inglés. Fulminó a Ter Stegen en las dos ocasiones que tuvo. El meta azulgrana se lució en un trio lejano de Tchoaumeni, pero no acertó en las dos únicas llegadas peligrosas del conjunto blanco.

Nota: suspenso.

Araujo ya es un clásico del Clásico

El duelo entre Araujo y Vinicius se ha convertido ya en un clásico de los Clásicos. El uruguayo volvió a ocupar el lateral derecho para frenar, una vez más, al futbolista el Real Madrid. Estaba siendo uno de los enfrentamientos más intensos del partido y en casi todos, Ronald salía victorioso. Se sumó al ataque y estuvo a punto de provocar un penalti que el mismo reconoció. “ Sí me lo pareció. Si Tchouaméni no me empuja, creo que puedo tocar el balón”.

Nota: bien.

Iñigo Martínez se perdió en el segundo gol de Bellingham

Cogió la titularidad la semana pasada ante el Athletic y no la ha soltado. Repitió en el once ante el Shakthar e hizo lo propio este sábado en el Clásico. Sigue su línea ascendente. Tan solo el palo evitó que su cabezazo superase a Kepa, pero su actuación quedó un poco manchada al estar algo desubicado en el segundo tanto de Bellingham.

Nota: aprobado.

Christensen: correcto

Segundo partido que forma pareja de centrales con Iñigo Martínez y segundo encuentro en el que desmostró su solidez defensiva. El danés, atento a la coberturas, evitó que los de Ancelotti crearan peligro sobre la meta de Ter Stegen.

Nota: bien.

El toque de Xavi a Vinicius en la cara 👀



Vini protestó una falta... y el entrenador del Barça se lo recriminó #ELCLASICOenDAZN ⚽ pic.twitter.com/DvsUUAgivE — DAZN España (@DAZN_ES) October 28, 2023

Balde no explotó

El cordón de seguridad que daban Araujo, Christensen e Iñigo le concedía vuelo para irse de excursión ofensiva, pero le faltó criterio en la finalización de sus intento de llegada. Xavi esperaba explotar la velocidad del canterano por banda, pero no apareció tanto como en otros encuentros.

Nota: aprobado.

Gündogan, resurrección insuficiente

No estaba siendo su inicio de temporada, pero en el Clásico demostró que las dinámicas poco importan en los grandes partidos. Durante más de una hora soñó con acabar su primer Clásico con el papel de héroe tras estrenarse como goleador azulgrana. Tuvo tanta fe como fortuna en los rechaces. Luego, sufrió el vigor general que le dio al Madrid el ingreso de Camavinga.

Nota: bien.

Fermín aprovecha su oportunidad

El joven canterano encadena, con la de hoy, cuatro titularidades. Fue el mejor en el encuentro del miércoles contra el Shakhtar en la Champions y Xavi le premió. El medio mandó el balón al palo. Su tercera madera en dos encuentros. Fue sustituido en el 71 por Oriol Romeu y su equipo notó su ausencia.

Nota: notable.

Gavi pudo hacer más

El canterano seguramente se marchó de Montjuic pensando que podía haber hecho más para su equipo. Cumplió sanción el miércoles y este sábado regresó al once. Es una garantía de intensidad y entrega. Estaba en todos sitios ayudando en defensa. Precisamente, él originó la jugada en la que Fermín remató al palo. Pero no pudo controlar a Bellingham.

Nota: notable.

Cancelo duró hasta que quiso Xavi

Como extremo, en la primera parte dio la sensación de que le faltaba campo para explotar sus mejores virtudes, pero empezó la segunda con una clara intención de ser protagonista hasta que fue relevado y, al igual que con el cambio de Fermín, su equipo se resintió.

Nota: notable.

Ferran Torres no fue el tiburón

Ha jugado en el centro del ataque y se ha movido bien entre los dos centrales, dando salida al equipo y asociándose con los centrocampistas, como en la jugada del gol de Gündogan. Vio la amarilla por placar a Vinicius cortando un peligroso contragolpe. Titular, pero discreto.

Nota: aprobado.

Joao Félix, de más a menos

El portugués arrancó el Clásico dispuesto a dejar su impronta. Dejó detalles de calidad, destellos a los que está acostumbrado, pero no pudo copar los focos del Clásico. Sigue sin marcar al Real Madrid.

Nota: aprobado.

Los cambios tumbaron al Barça

Lewandowski, Oriol Romeu, Lamine Yamal y Raphinha fueron las sustituciones de Xavi, pero ninguno respondió a lo esperado por el técnico azulgrana. El polaco sigue sin ver puerta ante el Real Madrid en un clásico liguero y Lamal se convirtió en el futbolista más joven en jugar ante el Real Madrid.

