Bellingham ya mira de tú a tú a Cristiano Ronaldo y Di Stéfano

Bellingham celebra el gol de la remontada contra el Barça (AP Foto/Joan Monfort)

Hacía tiempo que no se veía una eclosión como la de Jude Bellingham en el Real Madrid. El precio rimbombante que se pagó por él este verano ya hacía presagiar que estábamos ante un futbolista diferencial. Eso sí, nadie pensaba que sería tan protagonista tan temprano. Es más, para algunos, entonces con la posibilidad de hacerse con Kylian Mbappé todavía vigente, la llegada del inglés pasó incluso algo desapercibida. Con sólo 20 años y todo por hacer a gran escala, no se esperaba tanto de él. Pero este rendimiento superlativo en el que vive instalado desde que arrancó la temporada ha acallado cualquier pensamiento previo: estamos ante el jugador franquicia de los blancos, y ese ascenso a los altares se ha producido en un visto y no visto fulgurante.

¿Su primer gol en #ELCLASICO? Una OBRA DE ARTE 🎨



Jude Bellingham y su carta de presentación ante el Barça. Jude Bellingham y un golazo que quedará grabado en la memoria de cada aficionado del Real Madrid 🪄#ELCLASICOenDAZN ⚽ pic.twitter.com/CUC2np4S9y — DAZN España (@DAZN_ES) October 28, 2023

En estos momentos, no cabe duda de que el gran momento de forma del centrocampista de Stourbridge no es algo pasajero. En este inicio soñado de curso para él, ha sido capaz de demostrar que puede marcar las diferencias en todo tipo de escenarios: ha brillado en LaLiga y también en la Champions. Y, lo que es más importante, ante cualquier rival, sea este considerado pequeño, mediano o grande. Apropiarse del Clásico ante el FC Barcelona de este sábado de la manera en la que Bellingham lo hizo, cuando ni sus compañeros ni él eran capaces de tomarle la medida al partido, es algo para lo que únicamente están capacitados los jugones más descollantes. Y está claro que Jude es uno de ellos.

Con un presente descomunal y un futuro que se vislumbra igual o mejor (si es que acaso hay posibilidad de subir aún más el listón), el chaval se ha ganado, con este estrellato tan radical y su nueva faceta de killer ofensivo, entrar en una conversación muy exclusiva. Pronto, pero avalado por los números. Porque, con las estadísticas en la mano, el 5 del conjunto merengue puede sentarse a la mesa, por increíble que parezca, de las leyendas goleadoras que han pasado por el Madrid a lo largo de su historia.

Bellingham, al anotar el gol decisivo del Clásico (EFE/ Siu Wu)

Bellingham, en cifras de Cristiano Ronaldo y Di Stéfano

MisterChip ha sacado a la palestra un dato que desprende tanta fuerza como la que está caracterizando los inicios de Bellingham en uno de los clubes de fútbol más importantes del mundo. Ahora mismo, ha marcado la friolera de 13 goles en sus primeros 13 partidos oficiales como madridista: le han sufrido, por riguroso orden, Athletic, Almería (dos goles), Celta, Getafe, Unión Berlín, Girona, Nápoles, Osasuna (dos), Braga y Barça (de nuevo, por partida doble).

Estos guarismos son idénticos a los que exhibieron dos delanteros de enjundia como Cristiano Ronaldo y Alfredo Di Stéfano al arrancar su etapa en el Madrid. El portugués acabó su ciclo en la capital española con 450 goles. El argentino, con 308. Pero la marcianada de Jude Bellingham no termina aquí, no. Hay hasta cinco estrellas de renombre que hicieron carrera en el Santiago Bernabéu y a las que ha dejado atrás gracias a su liderazgo vertiginoso.

Bellingham celebra la victoria del Madrid en el Clásico (REUTERS/Albert Gea)

Ferenc Puskas hizo 11 dianas en sus 13 partidos iniciales en el Madrid (acabó totalizando 242). Hugo Sánchez se quedó en siete (207 finales), al igual que Raúl (323 cuando abandonó la entidad). Santillana marcó cinco (289 en total) y Karim Benzema, cuatro (354 al marcharse este mismo 2023). El impacto de todos ellos recién estrenada la elástica del Madrid fue menor al causado por Bellingham en la actualidad. Su proyección, hasta la fecha, no tiene límites. Quizá sea por eso por lo que extiende los brazos al cielo, siempre insondable, cada vez que celebra uno de esos goles a los que parece haberse abonado sin fecha de caducidad.