Sánchez y Feijóo se reúnen en el Congreso ante a un callejón sin salida y con reproches en el tintero

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo vuelven a sentarse este miércoles cara a cara en un momento en el que las relaciones entre PSOE y PP están más distanciadas que nunca, marcadas por las diferencias y el cruce de reproches, una situación que se agudizó durante la campaña de las generales. Los múltiples duelos en el Senado y el debate electoral cara a cara del pasado 10 de julio fueron buena prueba de ello. Tras la cita con las urnas, la batalla quedó abierta ante la aspiración de ambos de ser investidos como presidentes del Gobierno.

Cabe recordar que la relación institucional entre ambos líderes saltó por los aires cuando hace casi un año, en octubre de 2022, Feijóo congeló las negociaciones con los socialistas para renovar el Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde diciembre de 2018, posponiendo por enésima vez el mandato constitucional. Y esa tensión que se arrastra desde entonces se plasmará en buena medida durante el encuentro previsto a las 10 horas en el Congreso.

Según coinciden fuentes de ambos partidos, la interlocución se produjo en la tarde de este lunes a través de WhatsApp. Feijóo se puso en contacto con el presidente del Gobierno en funciones para solicitar dicha reunión, cuyos detalles sobre la fecha fueron fijados por ambos gabinetes. En Ferraz añaden que su secretario general ofreció tres alternativas para celebrar la reunión: este martes por la tarde, el miércoles o el jueves. Finalmente, sobre las 08.10 horas de este martes, los equipos cerraron la fecha de este encuentro y la hora.

El PP defiende que este encuentro con el líder del PSOE responde al deber y a la responsabilidad institucional de sentarse con la segunda fuerza política en número de votos y escaños. Quieren protagonizar una reunión “constructiva” con el fin de llegar a “puntos de encuentro” sin tener presente a los líderes, es decir, a Feijóo y a Sánchez, sino a los ciudadanos. Se trata de la antesala de la actitud que va a tener el PP en la investidura de Feijóo, donde el candidato presentará un programa de gobierno. “No vamos con el proyecto del PP, sino con un proyecto de país”, defienden sus dirigentes.

Es lo que también le trasladará Feijóo a Sánchez, el programa de gobierno de Feijóo y los puntos en los que creen que se pueden poner de acuerdo con los socialistas. Habrá propuestas sobre sanidad, educación, economía o fiscalidad, con el fin de trasladar “normalidad democrática”.

Respaldan esta actitud institucional en la petición del monarca de que sea Feijóo quien intente la investidura, por lo que su misión es recuperar la normalidad de las instituciones y actuar como actúa un candidato que se presenta a una investidura, es decir, buscando apoyos y consensos, defienden. Sin embargo, esta intención tropieza con la realidad de que a los populares les faltan cuatro diputados para llegar a la mayoría absoluta. Pese a ello, insisten, la investidura no es una pérdida de tiempo, sino la oportunidad de presentar un proyecto de país, en el que también involucra a los presidentes autonómicos.

Y es que Feijóo anunció el domingo que hablaría con ellos, además de con los grupos. Sin embargo, varios presidentes autonómicos ya han avanzado que no se reunirán con Feijóo, entre ellos, Íñigo Urkullu, del PNV, que ha argumentado que Vox condiciona “sí o sí” la política del PP y sus principios chocan radicalmente con los de su partido. También lo ha rechazado el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha hecho un llamamiento a la unidad independentista para negociar con Pedro Sánchez y evitar la repetición electoral, que considera un mal escenario.

“Aragonès no se reunirá con Feijóo ahora para hablar de nada”, ha aclarado la portavoz del gobierno catalán, Patrícia Plaja.

Por parte de los presidentes socialistas, se ha pronunciado Adrián Barbón, que ha dicho que la propuesta está “fuera de lugar” y no es acorde a lo que establece la Constitución. Para el presidente del Principado de Asturias, estas reuniones no tienen recorrido, por lo que rechazará la invitación del líder popular.

El planteamiento del PP de convocar a los presidentes autonómicos para hablar de la investidura del Presidente del Gobierno de España está fuera de lugar y no es acorde a lo que establece la Constitución en su artículo 99.



La investidura, no lo olvidemos, se obtiene… — 🌹 Adrián Barbón 💙💛 (@AdrianBarbon) August 29, 2023

El Gobierno resalta la ”inmediatez” de Sánchez en la respuesta

En el PSOE explican que Sánchez aceptó la propuesta por “respeto institucional” después del encargo del rey a Feijóo de liderar una investidura. De hecho, la ministra portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, puso en valor la “absoluta disponibilidad e inmediatez en la respuesta”, una actitud que contrasta con la mostrada por el líder popular de “dilatar” en el tiempo las negociaciones para su investidura pese a reconocer la complejidad para rascar los cuatro votos que le faltan para ser investido en el debate previsto para el próximo 26 y 27 de septiembre.

“Se ha pedido un mes para ganar tiempo, no se sabe para qué, a sabiendas de que va a perder. Es una investidura que se sabe fallida. ¿Para qué hacernos perder el tiempo?”, cargó la titular de Política Territorial en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que llegó a acusar a Feijóo de mentir: “Es una investidura que parece un paripé, con todo el folclore, sabiendo que es mentira, que está mintiendo a los españoles. Esperemos que cuanto antes se pueda conformar un Gobierno progresista que dé respuesta a lo que expresaron las urnas el 23 de julio”.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, antes del debate cara a cara en julio de 2023. (Eduardo Parra/Europa Press)

En Moncloa aseguran que Feijóo es quien “tiene que establecer el marco de discusión”. No obstante, Sánchez “dará respuesta” a sus reclamos, pero ya avanzan el encuentro tendrá pocos efectos: “Es complejo pedir apoyo a Sánchez para derogar el sanchismo”, ironizan estas fuentes en los mismos términos que la portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, se expresó el pasado lunes desde Ferraz.

La dirigente del PSOE, de hecho, pidió que la intención del PP de recuperar la institucionalidad comience por “pedir una disculpas” porque “día sí y día también, durante la campaña electoral y durante la pasada legislatura, se ha estado insultando y faltando el respeto constantemente al PSOE”. Además, le pidió que rectificara las recientes llamadas al transfuguismo”. “Yo no sé qué se cree Feijóo que es el PSOE, pero esto es una organización seria, de más de 140 años de historia, que se merece respeto”.

También, ante la pretensión de Feijóo de exigir a Sánchez que deje gobernar a la lista más votada, Rodríguez ya avanzó lo que el secretario general del PSOE trasladará este miércoles al líder popular: “Acabamos de pasar unas elecciones municipales y autonómicas donde el señor Feijóo dio instrucción de no respetarla [la lista más votada] y hoy, legítimamente, son alcaldes y presidentes los que no fueron los más votados”.

En este sentido, la portavoz del Gobierno en funciones declaró que “hay que tener respeto institucional, a la Constitución, al sistema parlamentario. Y eso implica conseguir una mayoría parlamentaria. Respeto en no mentir a España. Feijóo no tiene más que 172 diputados, eso implica que no tiene mayoría, eso es lo que expresaron las urnas”.

En el marco de esa petición de respeto a la Constitución, los socialistas no olvidan que el órgano de gobierno de los jueces lleva con el mandato caducado 1.726 días, por lo que Sánchez aprovechará previsiblemente la cita para urgir al desbloqueo de su reforma. También, este partido tilda de “falta de respeto y consideración a los grupos y sus votantes” el hecho de que Feijóo no se reúna personalmente con los partidos políticos a los que pretende pedir apoyo, salvo en el caso del PSOE. Con todo, en Moncloa pronostican que al líder popular “se le va a hacer largo este mes”, y enmarcan la cita de este miércoles en un intento de compartir el foco.

