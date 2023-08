Al PP le sobra el tiempo: constatará oficialmente ‘su techo’ de votos para la investidura de Feijóo un mes antes del debate

Feijóo ante el Castillo de Soutomaior, Pontevedra, donde ha inaugurado el curso político este domingo. EFE

Alberto Núñez Feijóo quería “tiempo” para negociar los apoyos a su investidura y lo va a tener, pero también, salvo sorpresa, le van a sobrar algunos días, toda vez que las puertas para conseguir los cuatro votos que le faltan siguen cerradas. PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG –suman 178 diputados frente a las 172 apoyos de los que dispone el PP–, ya han señalado en varias ocasiones que votarán no a hacer presidente del Gobierno al líder popular en el debate de su investidura previsto para el próximo 26 y 27 de septiembre.

Feijóo anunció la semana pasada su intención de iniciar a partir de este lunes una ronda de contactos formales con todos los partidos, incluidos los independentistas (ERC y Junts), a excepción de EH Bildu. Todo ello bajo el pretexto de asumir el encargo del jefe del Estado, pero también haciendo equilibrios para justificar el hecho de sentarse a dialogar con partidos a los que había desprestigiado con anterioridad.

Especialmente, a raíz de la significación de Junts Per Catalunya en las últimas semanas por tener la llave del Gobierno, destacan las versiones contradictorias de los dirigentes populares acerca de la formación de Carles Puigdemont, aunque siempre intentando hacer equilibrios para no descartar su difícil, pero no imposible apoyo para la investidura.

Al PP se le cierran las puertas

A falta de que esos contactos anunciados se materialicen, PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y el BNG ya han anunciado su rechazado a dar su apoyo a Feijóo. Está por ver si, en caso de producirse, los representantes de estas fuerzas asistirán a dicha reunión como un gesto de respeto institucional. Así, fuentes de Ferraz sopesan acudir a un hipotético encuentro: “Lo vemos si la piden”, apuntan.

Por su parte, el PNV, la principal fuerza a la que el PP aspira atraer a finales de septiembre, se negó a apoyar una investidura del líder popular “de la mano de Vox”. “Las posiciones ya están fijadas por parte de todos los partidos políticos. Por mínima cortesía, si nos llama el PP, hay que ir. Además, puede servir para que el señor Feijóo y yo nos conozcamos personalmente, pero no va a servir para nada más”, subrayó con contundencia el portavoz jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban.

En el caso de ERC, fuentes de los republicanos descartan una reunión con Feijóo. En este sentido, la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, ya fijó como objetivo prioritario para el Govern la consecución de una amnistía, “una línea roja” y dijo que la investidura de Feijóo no les “interpela”. “Mi partido no ha votado nunca al PP y nunca lo hará. En este sentido, la investidura de Feijóo no nos interpela”, añadió Vilagrà.

El diputado de ERC Gabriel Rufián conversa con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, durante la sesión constitutiva del Congreso (EFE/Chema Moya)

En cuanto al BNG, su portavoz nacional, la diputada en el Parlamento gallego Ana Pontón, predijo que la investidura de Feijóo “está condenada al fracaso”. “El BNG votará en contra de un Gobierno de derechas y de la extrema derecha gallega, machista y retrógrada”, señaló en un tuit, además de reiterar su “voluntad de dialogar con el PSOE siempre desde la defensa de los intereses de Galicia”.

El PSOE cuestiona la “hipocresía” del PP con Junts

Por parte de Junts, fuentes del partido independentista aseguran que el PP todavía no se ha puesto en contacto con ellos, pero descartan hacer declaraciones sobre una posible reunión. En cualquier caso, su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, ya rechazó la posibilidad de apoyar a Feijóo en una sesión de investidura, al mismo tiempo que se muestra abierto a seguir dialogando con el PSOE.

Al margen de que Feijóo previsiblemente constatará de forma oficial que, a un mes de la investidura, le es igual de complicado sumar más apoyos que hace una semana, cuando pidió más tiempo, está por ver con qué partidos pide formalmente una reunión para recabar más apoyos. Su techo para la investidura se estancará previsiblemente en los 172 síes que suman 137 diputados populares, los 33 de Vox y los dos de Coalición Canaria y UPN.

Si bien, el gesto de querer acercarse a Junts ha sido ya duramente criticado por el PSOE, una acción que los diferentes dirigentes socialistas han tildado de “hipócrita”. “Es para tomárselo a broma, que sean capaces de acusar gravemente a los que quieren romper España [en relación al PSOE] y ahora con que tienen que hablar para poder agarrarse a esa esperanza de poder corregir lo que las urnas no le dieron. No habrá gobierno del PP, entre otras cosas, porque tendría que ser con el apoyo de Vox”, criticó el secretario de Política Autonómica, Guillermo Fernández Vara.

Por otro lado, los socialistas cierran filas ante el posible intento del PP de hacerse con cuatro tránsfugas para que voten a favor de Feijóo en el caso de que dentro de un mes no haya ningún movimiento. Y es que, ya en los últimos días, el PP también juega con hacer llamamientos al transfuguismo al pedir el voto entre los diputados del PSOE “críticos” o “incómodos” con un posible acuerdo al que lleguen los socialistas con los partidos independentistas.

Y, por supuesto, el PSOE cierra el paso a cualquier viento favorable a una hipotética abstención, como ocurrió en 2016, para apostar por la negociación con las diferentes fuerzas del arco parlamentario en aras de investir a Pedro Sánchez y reeditar el Gobierno de coalición junto a Sumar. “Una y no más, Santo Tomás. No se puede estar años insultando al presidente del Gobierno y a los socialistas, y cuando se encuentran con la cruda realidad de que hay más españoles que los rechazan que los quieren, acuden a nosotros. Después de 2016, pensaba que se iban a abstener ellos en 2019, pero no lo hicieron”, explicó el propio Vara como resumen del sentir de la dirección socialista, que comparte con Sumar la calificación de “realidad virtual” para Feijóo a lo largo de este mes.

