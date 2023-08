El euríbor cambia de rumbo y cerrará agosto con su primera caída en 20 meses

Foto: Europa Press

Contra todo pronóstico, agosto será un buen mes para los hipotecados. El euríbor cerrará con su primera caída tras 20 meses de subidas consecutivas que le han llevado desde el -0,477% registrado en enero de este año hasta dispararse al 4,149% con que cerró julio.

Este cambio de tendencia hace que a dos días para que termine el mes, la media provisional de agosto del índice de referencia para los préstamos hipotecarios a tipo variable se sitúe en el 4,072%. Esto supone una caída al menos llamativa si se tiene en cuenta que se produce un mes después de que el Banco Central Europeo (BCE) subiera sus tipos de interés 25 puntos básicos y que ,en general, cuando el eurobanco aumenta sus tipos, el euríbor a un año tiende al alza.

Ello es debido a que este índice representa el interés medio al que los bancos europeos se prestan dinero entre sí con un plazo de devolución de 12 meses y “si a estas entidades les cuesta más financiarse a través del BCE, suelen aplicar un interés mayor a sus préstamos interbancarios”, explica Mikel Riera, experto en hipotecas de HelpMyCash.

Te puede interesar: El euríbor da un respiro a los hipotecados y se coloca por debajo del 4,1%

A su juicio, el hecho de que el euríbor a 12 meses haya bajado ligeramente puede indicar que “las entidades bancarias prevén que el BCE podría pausar sus subidas de tipos e incluso bajarlos el próximo año”. Considera que este escenario podría darse si la inflación de la eurozona se sitúa en torno al 2% a medio plazo o si se produce una recesión económica en el continente.

No obstante, cree que lo “más probable” es que haya una nueva subida de tipos antes de que acabe el año, por lo que “creemos que el euríbor volverá a aumentar ligeramente en los próximos meses y su valor se estabilizará entre el 4% y el 4,5%”. Eso sí, descarta grandes subidas como “las del año pasado o las de principios de 2023, puesto que la inflación de la eurozona tiende a la baja”. También considera posible que “no veamos nuevos incrementos de tipos en 2024″.

Te puede interesar: Malas noticias para los hipotecados: los analistas estiman que el euríbor puede cerrar el año en el 4,75%

Las operaciones bancarias cogen vacaciones

Otra de las pistas que puede explicar la caída del euríbor es que el número de operaciones bancarias se reduce en agosto, por lo que cualquier cambio de tendencia tendrá un mayor efecto en la cotización del índice. “Si se conceden menos préstamos interbancarios y estos tienen un interés menor, la bajada del euríbor será más pronunciada”, argumenta Riera.

Por su parte, Pedro Ruiz, portavoz de finanzas personales de Kelisto, atribuye este descenso a “la mejora de las cifras de inflación en la zona euro” y ese efecto “hace pensar al mercado que no se producirán próximas subidas agresivas de tipos de interés”.

Te puede interesar: Aprovechar el momento: la vivienda subirá un 2% hasta fin de año y los expertos recomiendan comprar ya

A pesar de este descenso, Laura Martínez, portavoz de iAhorro, considera que aún “es muy pronto” para asegurar que este va a ser el principio del fin de la subida del euríbor: “Hay que esperar a conocer la decisión que tome el BCE sobre los tipos de interés en su próxima reunión del 14 de septiembre. Esa decisión marcará el movimiento del índice a corto plazo”.

¿Cómo afectará a los hipotecados?

La caída del euríbor dará un respiro a los hipotecados, pero corto, ya que “lamentablemente, los que tienen una hipoteca variable notarán todavía una importante subida de sus cuotas, aunque el incremento sería mayor si el euríbor cerrara el mes al alza”, declara Riera.

Te puede interesar: El euríbor ralentiza su crecimiento tras cumplir un año en positivo

Esta escasa incidencia se debe a que las hipotecas variables se revisan cada seis o 12 meses. Por ello, las que se revisen con el euríbor de agosto tienen ahora un interés que se calcula con el euríbor de hace un año (1,249%) o de hace un semestre (3,534%), que sigue siendo bastante más bajo que el provisional de agosto de este año (4,072%).

El experto de HelpMyCash pone el ejemplo de una persona que tiene una hipoteca variable media de 150.000 euros a 25 años, con un interés de euríbor más 1%: “Si la revisa anualmente con el valor de agosto, sus cuotas subirán en casi 230 euros al mes, cerca de 2.750 euros al año, y si la actualización es semestral, el aumento será de unos 46 euros al mes, casi 280 euros al semestre”.

Te puede interesar: Nuevo castigo para los hipotecados: la escalada del euríbor al 4% subirá de media 3.500 euros al año las hipotecas

Financiación más barata

Otros que se pueden beneficiar de la bajada del índice son los que estén pensando comprar una vivienda y tomen ahora la decisión, ya que “cualquier caída del euríbor es siempre un acicate para conseguir un mejor precio a la hora de financiarla, pero, en este caso, la caída es mínima. Además, a corto y medio plazo todo apunta a que se producirá una estabilización más que una caída”, indica Pedro Ruiz.

Una mujer mira su móvil mientras pasa por delante de una oficina inmobiliaria. REUTERS/Albert Gea

Advierte que los mensajes de la presidenta del BCE Christine Lagarde en Jackson Hole hacen pensar que, si bien no habrá subidas importantes de tipos, estos “pueden permanecer altos durante mucho tiempo. Y lo mismo podría pasar con el euríbor”.

Riera considera que el beneficio de la actual caída del euríbor para los que decidan ahora hipotecarse será a medio plazo, ya que si financian la vivienda a tipo variable, el banco les aplicará un interés fijo de en torno al 2% durante el primer año, por lo que su interés no se calculará con el euríbor hasta que pasen esos 12 meses.

En este escenario, Laura Martínez no recomienda acelerar la compra de vivienda para aprovechar la bajada del euríbor, ya que el proceso hipotecario suele durar unos tres meses, por lo que es muy difícil beneficiarse de estos movimientos: “Si una persona tiene la casa elegida, no suele esperar a que los tipos bajen porque igual suben y es peor. El momento de compra no lo determinan los tipos de interés, sino otros factores como la estabilidad laboral o los ahorros que tenga el comprador”.

Todos estos factores hacen que la caída del euríbor en agosto sea “una buena noticia” para los hipotecados, aunque “insuficiente” para que les suponga una merma importante en sus cuotas, señala Ruiz.

Seguir leyendo: