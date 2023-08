Sumar afea al Gobierno que la ley no permite sancionar a la RFEF de Rubiales por conductas de acoso

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun (Diego Radamés - Europa Press)

La vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, ha anunciado este lunes la presentación de una nueva denuncia ante el Consejo Superior de Deportes para que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) cumpla con las normas de igualdad y paridad en sus órganos de Gobierno. “Todos los organismos tienen que ser paritarios”, defendió Díaz. La líder de Sumar considera que es “clave” actuar en la paridad de los órganos de gobierno de la RFEF “para luchar contra los estereotipos machistas”.

En la denuncia, presentada este domingo, Sumar considera que la Federación incumple la obligación de paridad que establece la ley del deporte aprobada en 2022, puesto que de sus 20 miembros solo dos son mujeres. “La desproporción entre mujeres y hombres no se limita a la Junta Directiva, sino que alcanza la totalidad de los órganos federativos, reflejando una patología que no puede considerarse puntual o coyuntural, sino sistémica”, asegura el partido de Díaz. Solo el 9% de su plantilla (38 de sus 411 miembros) son mujeres. Sin embargo, la denuncia de Sumar de momento no puede tener consecuencias.

Porque como recuerda la formación de Díaz, incumplir la ley del Deporte no conlleva hoy en día ninguna sanción. Así se lo ha recordado Sumar al ministro del ramo, Miquel Iceta, en una carta enviada este mismo lunes 28 de agosto por su portavoz, Ernest Urtasun. “Me dirijo a usted para hacerle llegar mi preocupación por la demora que está sufriendo la aplicación de una parte tan relevante de la reciente Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte, como es el nuevo régimen disciplinario y de sanciones que configura”, empieza la misiva.

Y es que la nueva ley obliga, por ejemplo, en su artículo 4, a que las federaciones deportivas cuenten con planes de igualdad. O que las juntas directivas de esas federaciones, como indica el artículo 47.3, establezca la obligación de que tengan composición paritaria. Justo lo que reclamó este lunes Yolanda Díaz. “Pero algunos de los nuevos derechos configurados en la nueva ley del deporte de 2022 corren el riesgo de no ser efectivos porque no está todavía vigente el nuevo régimen disciplinario”, recuerda Sumar.

En efecto, la disposición transitoria tercera de la Ley de Deporte de 2022 establece que el nuevo régimen disciplinario no entrará en vigor hasta que no se produzca el desarrollo reglamentario del nuevo sistema de resolución extrajudicial de conflictos. Pero este desarrollo reglamentario, que debía redactarse en el plazo de seis meses, “no se ha hecho realidad, por lo que han quedado sin sanción, entre otras cosas, tanto el incumplimiento de la obligación de composición paritaria de las juntas directivas de las federaciones, como la obligación de los informes anuales de igualdad y protocolos antiacoso y antidiscriminatorios”, lamenta Sumar.

Desde Sumar reconocen que no tiene mucho sentido tener una ley que no puede sancionar su incumplimiento y que desde diciembre “ha habido tiempo de sobra para desarrollar este reglamento”. Es más, que Gobierno esté en funciones no es obstáculo para hacerlo. No hay obstáculo. “Los recientes lamentables acontecimientos que han tenido lugar en nuestro deporte en los últimos días nos indican que es necesario actuar de modo decidido y firme por parte de los Poderes Públicos, para asegurar que la igualdad real y efectiva se respeta y se garantiza en todas las vertientes de la vida de nuestra ciudadanía”, continua la carta.

Para Sumar, “la efectividad del derecho a la igualdad, a la libertad sexual, a la dignidad y a la integridad no puede quedar paralizada por la falta de un desarrollo reglamentario cuyo plazo de ejecución ya ha transcurrido. Por eso consideramos que debe acometerse con la máxima celeridad la elaboración de este reglamento, a fin de que pueda aplicarse a los incumplimientos de la normativa de igualdad en el deporte las sanciones oportunas que aseguren su plena efectividad”.

Nuevo dardo a Rubiales

La nueva denuncia de Sumar (y la carta al ministro para que regule las sanciones) suponen un nuevo dardo a Luis Rubiales, que tiene varios frentes abiertos. La misiva refleja que la federación de fútbol ha incumplido la ley del deporte. Rubiales ya ha sido apartado de todos sus cargos temporalmente por la FIFA (el máximo organismo del fútbol mundial) y el Consejo Superior de Deportes ya ha trasladado varios denuncias al Tribunal Administrativo del Deporte para que inhabilite a Rubiales esta misma semana.

A todo esto hay que sumar el plano judicial. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto este lunes diligencias de investigación contra Luis Rubiales por el beso, presuntamente no consentido, a la jugadora Jenni Hermoso. El ministerio público tenía desde hace días sobre la mesa seis denuncias de particulares o asociaciones, pero ahora ha dado este paso tras el comunicado emitido el viernes por la jugadora en el que confirmaba que se sintió “vulnerable” y “víctima de una agresión”. La Fiscalía invita a Hermoso, en un plazo de quince días, a formalizar ante el ministerio público la denuncia que hizo pública en su comunicado como víctima de un presunto delito de agresión sexual del artículo 178 del Código Penal. Este delito contempla entre uno y cuatro años de cárcel para quien realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento.

