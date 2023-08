La magistral salida de Alonso en Zandvoort: pasa del quinto al segundo puesto con un adelantamiento histórico

Fernando Alonso durante el GP de Países Bajos (REUTERS).

Los ojos estaban puestos en el cielo de Zandvoort porque la lluvia, al igual que durante la sesión clasificatoria del sábado, amenazaba el trazado neerlandés y complicaba la decisión sobre los compuestos a montar. Todos optaron por los de seco, pero el cielo les llevó la contraria. Comenzó a diluviar en partes del circuito y los pilotos tuvieron que extremar las precauciones. Todos excepto uno, Fernando Alonso, que ya avisó en la previa. “El sueño de aquí a 3 horas es lograr el podio. Soy optimista”

El asturiano se crece sobre mojado y si a eso se suma el trazado de Zandvoort, donde el talento de los pilotos cobra más importancia, Alonso obtiene la combinación perfecta. Arrancó quinto, por detrás de Russell y Albon que le arrebataron la tercera posición en el último intento de la clasificación. No obstante, Fernando quería venganza y la encontró en la tercera curva, en el óvalo del circuito.

Alonso volvió a hacer magia

Mantuvo el monoplaza dentro de los límites de la pista pese a los hachazos que le dio en los primeros metro, aguantó el emparejamiento con Sainz y en cuanto vio el hueco en el óvalo, se lanzó. Sin pensárselo dos veces, decidió arriesgar con la pista en unas condiciones que no invitaban a ello, pero, quien no arriesga no gana. Se lanzó a la parte interior del óvalo, esa por la que se recorre menos metros y adelantó al mismo tiempo a Albon y Russell. Magistral.

Su obra, sin embargo, no acabó ahí. Se pegó al alerón trasero de Norris, le aguantó por el exterior y se tiró en la siguiente vuelta. Dos giros, tres posiciones ganadas y por delante únicamente el sempiterno Max Verstappen que deberá mirar los retrovisores.

