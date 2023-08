Las jugadoras de la selección reaccionan al discurso de Rubiales y defienden en bloque a Jenni Hermoso: “Se acabó”

Alexia Putellas junto a Misa Rodríguez durante las vacaciones de las jugadoras de la selección en Ibiza. EUROPA PRESS

Si el rechazo en torno a Luis Rubiales ya era generalizado antes de su comparecencia en la Asamblea extraordinaria, su discurso desafiante le han terminado de poner a todo el mundo en contra. El presidente, que ha rechazado dimitir, ha asegurado que el beso a Jenni Hermoso fue consentido y que era “víctima de una cacería”. “No había posición de dominio”, espetó. “Ella –por Jenni Hermoso– me levantó del suelo, que casi nos caemos, y al dejarme en el suelo, nos abrazamos, me acercó a su cuerpo, le dije que se olvidara del penalti fallado y me respondió: ‘Eres un crack’. ‘¿Un piquito?’, le pregunté. ‘Vale’, me contestó'. Se despidió con un último manotazo en el costado y riéndose. Y de la anécdota, del ‘no pasa nada’, se pasa al silencio de la jugadora y después a un comunicado que no termino de entender”.

Hasta el momento, Jenni Hermoso tan solo se ha pronunciado a través del comunicado que el sindicato Futpro hizo público el pasado miércoles y en el que exigían a la Federación que tomase “medidas ejemplares”. Este viernes, mientras la delantera opta por mantenerse en silencio, sus compañeras de la selección han salido en bloque a defenderla tras el discurso de Rubiales. Las jugadoras que se proclamaron campeonas del mundo en Sídney cargaron contra el presidente y dijeron hasta aquí.

La primera en levantar la voz fue la doble Balón de Oro Alexia Putellas. “Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera”, escribió. A Putellas, una de las líderes de este grupo, le siguieron en masa el resto de jugadoras.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN

Seguir leyendo: