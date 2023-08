La extraña enfermedad por la que Ibai Llanos ha perdido el 90% de la vista del ojo izquierdo y de la que aún no hay tratamiento

(Twitter)

Uno de los personajes que más relevancia ha tomado en los últimos años en España es Ibai Llanos. Aprovechando el auge de la era digital en la que está inmersa la sociedad y haciendo gala de su ingenio como creador de contenido en redes sociales, el vasco de 28 años se ha convertido en un auténtico ídolo para los jóvenes.

Popularmente conocido por ser uno de los streamer de YouTube, Twitch o eSports más famosos, el bilbaíno ha logrado batir varios récords mundiales de audiencia a través de sus directos, donde realiza narraciones peculiares y enérgicas de deportes electrónicos, especialmente de League of Legends, y entrevista celebridades del mundo deportivo como Gerard Piqué o Lionel Messi.

Dada su importancia en Internet, no es de extrañar que cualquier comentario o mensaje emitido por el empresario se viralice a través de las redes sociales. Tanto es así que, en más de una ocasión, durante sus retransmisiones, Ibai Llanos ha hablado de su salud con el fin de mantener una cercanía con sus seguidores y, en cuestión de horas, sus declaraciones se han amplificado de forma exponencial.

(Twitter)

El youtuber ha abarcado su pérdida de peso, el tic que padece desde su niñez y que le hace realzar movimientos repetitivos con sus manos, y, también, de la enfermedad ocular por la que ha perdido prácticamente toda la visión de su ojo izquierdo.

Conserva el 10% de su visión

“En 2017, empecé a ver mal por el ojo izquierdo. Yo decía que era lo típico, por culpa de la pantalla, lo que muchos habréis pensado. Estoy ciego, necesito gafas”, expresó Ibai Llanos en su canal de YouTube. Sin embargo, la realidad era mucho más seria.“Sí, tú no ves de un ojo, pero la vista la tienes perfecta. Significa que estás perdiendo la vista, probablemente, por algo que tienes en el cerebro o por un problema que puedes tener en otro sitio”, fueron las explicaciones que recibió el joven de 28 años tras acudir al oftalmólogo para tratar su ceguera.

Al principio, los médicos indicaron al vasco que creían que padecía este problema debido a una infección de herpes que sufrió en su ojo izquierdo cuando tenía 6 años, pero tras someterse a varias pruebas, han terminado desestimando esta posibilidad. “Es un problema neurológico, pero no consiguen saber de qué. En teoría es un efecto secundario de un herpes que tuve de pequeño, pero ahora me dicen que, a lo mejor, es por algún tipo de bacteria que tuve hace años y que me produjo eso. No se sabe”, detalló.

El cofundador de KOI, empresa creada junto a Gerard Piqué, reconoció en uno de sus directos que ha perdido el 90% de la visión de su ojo izquierdo. “Al parecer, el ojo derecho también lo tengo afectado. Es un problema real, bastante grave. Yo del ojo izquierdo veo un 10% y eso no lo voy a recuperar en la vida”, aseguró, visiblemente afligido, tras acudir a un Neuro Oftalmólogo.

Son 5 los años que han pasado desde que Ibai Llanos empezó a padecer este problema ocular. De momento, no hay tratamiento para revivir las células del nervio óptico que están afectadas y que imposibilitan la visión del youtuber. Por lo tanto, el streamer corre el riesgo de quedarse totalmente ciego si la enfermedad se extiende en su totalidad al ojo derecho.

“Ahora, dicen que puede ser una cosa que tengo de nacimiento, me he tenido que hacer una prueba genética y pueda ser que esto que tengo, sea degenerativo. Esto significa que con el tiempo voy perdiendo vista del ojo derecho con el tiempo, lo que significaría prácticamente quedarme ciego. Esto es el peor de los resultados. También me han dicho que están intentando encontrar una solución. Al parecer, desde hace años se está trabajando en resolver problemas parecidos o, directamente, el problema que yo tengo”, explicó el también presentador de televisión en una de sus retransmisiones.

