Rubiales intentó (sin éxito) que Jenni Hermoso lo defendiera en un comunicado conjunto de disculpas

Luis Rubiales en el recibimiento de Sánchez en la Moncloa. (Reuters/Juan Medina)

El presidente de la Federación, Luis Rubiales, intentó sin éxito convencer a la jugadora Jenni Hermoso para que apareciera con él en un comunicado conjunto para explicar el polémico beso que le dio sin su consentimiento durante las celebraciones por la victoria en el Mundial de Fútbol femenino en Australia, según ha revelado el diario Relevo.

Ante el fracaso de su petición, Jorge Vilda entró en escena. El seleccionador trató de mediar con la familia de la jugadora convencerla de que ella podía solucionar la polémica que estaba manchando la mayor hazaña en la historia del fútbol femenino. Finalmente, y tras la negativa de la jugadora, Rubiales apareció solo en un vídeo de disculpas descafeinado, que no ha sido suficiente para calmar los ánimos. El presidente de Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha considerado que sus explicaciones son insuficientes y para el PP es un acto “bochornoso”·

La RFEF difundió unas declaraciones que no son de Jenni Hermoso

Antes de tratar de convencer a la jugadora, la Federación ya había movido ficha. Difundió a los medios de comunicación unas declaraciones en las que Jenni Hermoso zanjaba lo ocurrido. “Ha sido un gesto mutuo, totalmente espontáneo debido a la alegría inmensa que supone ganar un Mundial. El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de diez y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento. No se puede dar más vueltas a un gesto de amistad y gratitud, hemos ganado un Mundial y no vamos a desviarnos de lo importante”. Dicha declaración, según Relevo, fue escrita por el departamento de comunicación de la Federación y difundidas con rapidez a los medios de comunicación, pero Hermoso no se había pronunciado.

Precisamente, las palabras puestas en boca de la jugadora, han sido utilizadas por algunas autoridades como argumento para no pronunciarse sobre lo sucedido. Ese fue el caso de la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz. “Yo a partir de que ella diga eso, creo que ya no tengo que decir nada”, concluyó.

La familia de la futbolista quiso zanjar lo ocurrido. La madre de Jenni Hermoso, Marisol, tomó la palabra en televisión para tratar de poner fin al debate. “Yo solo quiero decir que lo importante es que son campeonas del mundo y lo demás no tiene importancia. Ya está. Ahora hay que mirar que son campeonas del mundo”, sentenció.

