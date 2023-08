El emotivo discurso de Olga Carmona acordándose de su padre: “Aquí están todas las estrellas que hay en el cielo y que nos han acompañado”

El emotivo discurso de Olga Carmona acordándose de su padre en la celebración del Mundial (Fuente: @SEFutbolFem))

España tiene una nueva estrella en su camiseta. Tras el triunfo en 2010 en Sudáfrica de los Casillas, Iniesta, Xavi Hernández, David Villa y compañía, ahora ha sido el turno de Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Olga Carmona y otras jugadoras que han provocado un ‘boom’ por el fútbol femenino sin precedentes en nuestro país. El combinado dirigido por Jorge Vilda se alzó con la Copa del Mundo en Sídney tras vencer ante Inglaterra por 1-0 y después de cuajar un Mundial histórico. Este primer gran trofeo de La Roja bien merecía una celebración por todo lo alto y los fans no decepcionaron a las futbolistas en la explanada del Puente de Rey (Madrid). Allí, ante miles de personas, la principal protagonista fue Olga Carmona. Una futbolista que vivió el mejor y el peor día de su vida al mismo tiempo al ganar el Mundial, y que dio un emotivo discurso recordando a su padre fallecido.

El público presente de Madrid Río no paró de corear su nombre mientras pronunciaba las siguientes palabras: “Buenas noches a todos. El día de hoy es muy especial para toda España, pero también tiene una parte que es complicada para mí. Sabéis que ayer fue un día de muchas emociones. Por momentos fue el mejor día de mi vida y luego se convirtió en el peor. Realmente estoy muy emocionada de poder brindaros esta alegría a todo el país y bueno, aquí tenéis la estrella que tanto queríais. Y bueno, no solo la que llevamos ahora en el pecho, sino todas las que están en el cielo y que nos han acompañado”.

La futbolista del Real Madrid fue fundamental en el triunfo de España en el Mundial celebrado en Australia y Nueva Zelanda. No solo marcó un gol de la victoria en la final, sino que en la semifinal ante Suecia hizo lo propio anotando un golazo desde fuera del área que dio el pase definitivo a España al último encuentro del torneo. Sin embargo, tras el éxtasis de la celebración del título en el estadio, Carmona recibió la noticia del fallecimiento de su padre por parte de su familia. Sus familiares decidieron no comunicárselo antes del partido con el fin de no interferir en su concentración para la cita mundialista.

“Ayer fue el mejor y el peor día de mi vida”

Olga Carmona celebrando junto a sus compañeras en Madrid Río (Reuters).

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) hizo público en la noche del domingo el fallecimiento del padre de la futbolista. Inmediatamente, las redes sociales se llenaron de mensajes de cariño hacia Olga, quien respondió en su perfil de Twitter recordando a su progenitor: “No tengo palabras para agradecer todo vuestro cariño. Ayer fue el mejor y el peor día de mi vida. Sé que tú querrías verme disfrutar de este momento histórico, por eso estaré con mis compañeras, para que desde donde estés sepas que esta estrella también es tuya papá”.

A pesar de la triste noticia, la lateral izquierdo del Real Madrid y de la Selección acudió a festejar el Mundial junto con sus compañeros a Madrid Río, después de realizar un recorrido por Gran Vía y las principales calles de Madrid en un bus descapotable, mientras las campeonas recibían el apoyo de los aficionados. En el escenario, el nombre de Olga fue el más coreado, dando lugar a unas imágenes que, a buen seguro, recordará el resto de su vida.

Las campeonas del mundo en su paso por Gran Vía

Olga Carmona dedicó el gol en la final a la madre fallecida de una amiga

El zurdazo raso de Carmona que brindó la primera Copa del Mundo a España será recordado también por su especial celebración. Nada más marcar, la futbolista se levantó la camiseta enseñando otra prenda interior en la que se podía leer el nombre de “Merchi”. Tal y como explicó la propia Olga al final del encuentro, este mensaje era para la madre fallecida de una amiga.

Olga Carmona celebrando su gol en la final (AP).

“Mi gol y esta victoria va para la madre de una de mis mejores amigas que ha fallecido recientemente. Se lo dedico a toda la familia. Ha sido un partido muy sufrido y complicado. Estoy sin palabras. Teníamos las vibras de que lo íbamos a conseguir”, confesó una vez acabado el partido.

La emotiva imagen recordó, como no podía ser de otra manera, a la de Andrés Iniesta en la final del Mundial de 2010. El por aquel entonces futbolista del Barça también se levantó la camiseta tras anotar el gol ganador y mostró al mundo un mensaje en homenaje al fallecido Dani Jarque: “Dani Jarque siempre con nosotros’’.

