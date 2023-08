Alexia Putellas rompe su silencio tras ganar el Mundial: “Este año he aprendido cómo funciona la industria del fútbol”

Alexia Putellas besa la Copa del Mundo tras la final entre España e Inglaterra. REUTERS

Hace poco más de un año hubiera sido imposible imaginar que España se proclamaría campeona del mundo. Y, además, que lo haría con Alexia Putellas, su gran estrella, doble ganadora del Balón de Oro, desempeñado un rol secundario en la plantilla. Pero el fútbol es caprichoso e imprevisible y la selección de Vilda ha estampado la tan ansiada estrella en la camiseta con Alexia como suplente. La jugadora del FC Barcelona llegó al Mundial de Australia y Nueva Zelanda lastrada físicamente por la rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió hace más de un año y de la que se recuperó hace escasos meses. Sin haber encontrado la forma todavía, solo ha sido titular en tres partidos y la final la empezó en el banquillo.

Tras conquistar el título, Alexia rompió su silencio en este Mundial y habló sobre su papel en el vestuario. “Yo no entiendo esto de roles secundarios o principales. Está claro que donde somos más felices todas, las 23, es jugando dentro del verde, pero esto es fútbol y un día te toca a ti y otro día le toca a otra. Para mí hay algo que es clave, el respeto entre nosotras y el compañerismo, y si hace 10 años una metió un gol para estar en la primera Eurocopa alegrarte por esa persona y hoy alegrarte por quien haya metido el gol. Así van los vestuarios”, ha asegurado.

La actual Balón de Oro reflexionó sobre todos estos meses alejada de los terrenos de juego, un momento muy duro que le ha hecho conocer “como funciona la industria del fútbol”. “Este año ha sido un máster para mí, he aprendido muchísimo de cómo va esta industria. Conocer otra cara del fútbol. Antes era jugar cada tres días, pero he estado un año parada y abres la vista y ves muchas cosas y conoces cómo va todo. Es aprendizaje. Ha sido un año muy duro. Espero que haya valido la pena”, apuntó. “He perdido romanticismo, pero no dentro del campo. De hecho, he estado un año sin entrenar y cuando me ponía a entrenar para mí era vida. Y los minutos que tengas, el vestuario... para mí eso es fútbol y lo demás es industria”, añadió

Putellas se subió al podio con la camiseta de su amiga y compañera Jenni Hermoso, con quien había hablado sobre cómo sería conquistar un Mundial. “Al inicio de todo, estábamos imaginando que llegamos a la final y hablamos de hacer esto para agradecer, incluyo a Irene Paredes, muchas charlas, buenos momentos, no tan buenos momentos, el levantarnos una a otra”, revela sobre unas charlas en las que aparecieron también las generaciones anteriores que tanto pelearon por reivindicar el fútbol femenino. “Esto es de todas ellas. El otro día cuando nos emocionábamos, la primera de tantas, la conversación del banquillo era que somos nosotras las que estamos aquí pero que realmente mucha gente ha pasado por aquí. Vero Boquete, Sonia Bermúdez... Y estamos nosotras y a ellas les habría encantado estar también”.

Además, la jugadora del FC Barcelona fue preguntada por las luchas de las jugadoras por mejores condiciones, como se está conociendo en la selección de Colombia, y como también ocurrió en España. “Personalmente me da rabia porque parece ser que no es una cosa de un sitio, es muy repetitivo. FIFA se tiene que dar cuenta. Hay muchos países que han estado más tiempo o menos tiempo con pelea, y son peleas que hacen las jugadoras, y eso es un sobreesfuerzo. Las jugadoras se tienen que centrar en cuidarse y entrenar y dejarlo en todo en el campo”, apuntó. “Toda esa energía que canalizas, que si en planes estratégicos, esto lo tiene que hacer alguien, nosotras somos jugadoras. Que sigan peleando, que se hagan escuchar. Y se ha visto que a la mínima que se cree un poco y se dota de facilidades básicas se puede conseguir. Colombia seguro que ha tenido mucha repercusión. Que las jugadoras solo nos tengamos que dedicar a jugar”, expresó.

