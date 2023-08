El Atlético se beneficia de una cláusula del contrato de Samu Omorodion y ficha al jugador que dejó escapar el Sevilla

Samu Omorodion durante su presentación como jugador del Atlético de Madrid (Atlético de Madrid).

La vida de Samu Omorodion ha dado un giro de 180 grados en apenas ocho días. La semana pasada debutó en la élite del fútbol español, con gol incluido en la derrota de su equipo (3-1) ante el Atlético, bajo la atenta mirada del público del Metropolitano. Lo que ni ellos, ni el propio Samu sabían, es que aquella visita con el conjunto nazarí fue la primera toma de contacto entre dos fracciones que desde este lunes caminan juntos por el mismo camino. Los rojiblancos han abonado al Granada los seis millones de su cláusula de rescisión y se han hecho con los servicios del joven delantero español.

Su irrupción en el Metropolitano sorprendió a los allí presentes, pero no al Atlético Madrid que llevaba sondeando al futbolista de 19 años desde la temporada pasada cuando militaba en el Recreativo Granada, filial del equipo nazarí. Sus 18 goles en 36 partidos le convirtieron en la sensación de Segunda RFEF y despertaron el interés, entre otros, del conjunto rojiblanco que ahora, con Samu en sus filas, cederán a un equipo de Primera División. Clubes como Cádiz, Alavés, Celta y Sevilla, se han postulado como principales cobijos para el atacante. Incluso el Granada tiene opciones de contar con sus servicios has final de temporada, ya que, el hecho de que tenga ficha del filial, le permite quedarse sin que el club andaluz incumpla la normativa de LaLiga.

El Sevilla, de desestimar su fichaje a ser su posible destino

El Atlético tiene claro que Samu es un diamante en bruto, pero, como todo talento precoz, debe ser pulido para no perderlo por el camino. Por ello, la intención del club rojiblanco, que no descarta su continuidad en el primer equipo, pasa por una cesión a un equipo de LaLiga para que adquiera ritmo competitivo en la élite española. “Tiene cosas interesantes. Se le ve con una proyección muy buena y el club ya me informará si hay algo contundente. Por ahora no me han dicho nada”, aseguró Simeone tras presenciar como Samu perforaba la meta de Oblak en la primera jornada liguera.

Samu Omorodion durante el partido ante el Atlético en la primera jornada de Liga 2023/2024 (REUTERS).

El Sevilla no se lanzó a realizar su fichaje cuando aún era juvenil, y ahora es uno de los posibles destinos del atacante. Samu es internacional en las categorías inferiores de la selección española debido a que su madre, de origen nigeriano, decidió dar a la luz en Melilla para que su hijo naciera en España. A los 8 años se trasladaron a Sevilla y se formó en el AD Nervión. “Mi sueño en el fútbol es quitar a mi madre de trabajar, se lo debo todo”, sostiene Samu.

“Es un portento físico con una gran coordinación a pesar de sus 193 centímetros. Destaca por su explosividad, es muy rápido y con gol. Dio sus primeros pasos en la cantera en el AD Nervión hasta poner rumbo al Granada″, afirma el Atlético de Madrid en el comunicado de presentación. La idea es presentarle este miércoles en el Metropolitano, el que será su estadio hasta 2028.

