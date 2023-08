Puigdemont pide abandonar las “declaraciones públicas” y llama a negociar: “Se acercan días decisivos; crece el nerviosismo y sube la subasta”

Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña. (Europa Press)

Carles Puigdemont se sabe decisivo para la investidura y no evita el primer plano, este lunes para recordar que las negociaciones no se desarrollan a través de los medios de comunicación sino en despachos y para aumentar la presión sobre un PSOE necesitado del voto favorable de Junts per Catalunya para que Pedro Sánchez continúe en La Moncloa. Pero, antes que eso, este jueves se constituyen las Cortes Generales, es decir Congreso de los Diputados y Senado, y empiezan a entrar en juego los equilibrios derivados de las elecciones generales del 23-J.

“Afrontar una negociación a través de declaraciones públicas no es nuestra opción. Quizá por eso, a medida que se acercan días decisivos, como este 17 de agosto, crece el nerviosismo y sube la subasta. Y se disparan las especulaciones. Paciencia, perseverancia y perspectiva”, ha tuiteado el expresidente de la Generalitat de Cataluña, que huyó de España el 30 de octubre de 2017, día en que la Fiscalía General del Estado presentó una querella contra él y todo su gabinete por rebelión, sedición y malversación por el referéndum ilegal finalmente celebrado.

Junts no ha terminado de concretar su precio a cambio de la investidura, o más bien ha ofrecido varias versiones a través de varios de sus representantes. El último, en una entrevista a la agencia EFE, Antoni Castellà -portavoz político de Demòcrates de Catalunya y del Consejo de la República que lidera Puigdemont-, ha retado al PSOE a abordar un “‘brexit’ catalán” si no quiere una repetición electoral. Castellà incluso habla del PP, que también “tiene la pelota en su tejado” para llevar a Alberto Núñez Feijóo a Moncloa.

La oportunidad de Puigdemont

Puigdemont ya quiso aclarar hace unos días que “quien crea que chantajeando va a obtener algún beneficio, se puede ahorrar el esfuerzo”. Lo hizo para hablar de él, de su situación personal tras cinco años “en el exilio” con “amenazas cada semana”, siendo “objeto de campañas de difamación vergonzosas” y de detenciones. PSOE y hasta el PP se han expresado en los mismos términos de cara a sentarse con Junts y es que todo diálogo y más que eso, un acuerdo, debe encajar en la Constitución.

El panorama judicial no le es favorable. Tiene importantes cuentas pendientes mientras sus compañeros de ‘aventura’, aquellos que optaron por sentarse en el banquillo y responder por sus delitos, ya pasaron por la cárcel y se encuentran en libertad tras el indulto del Gobierno. La última novedad es la inadmisión del Tribunal Constitucional de tramitar el recurso presentado por Puigdemont contra la orden de detención dictada por el Supremo por desobediencia y malversación. Junts acusa al TC de “decorar jurídicamente la estrategia del Estado contra el independentismo” y “pensar en la investidura”.

Puigdemont no reniega del primer plano, puede no haber más oportunidades. También para Junts, para distanciarse de ERC, que el 23-J cayó. Los republicanos tendieron la mano a los conservadores para negociar conjuntamente las condiciones de la investidura de Sánchez, para una hoja de ruta común, pero Junts rechazó. Comienza la primera semana decisiva para la formación de gobierno y uno de los focos, no menor, está en Waterloo.

