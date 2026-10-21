España

Resultados de la lotería 6/49: ganadores y números premiados

Con las Loterías de Catalunya no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Con la 6/49 puedes ganar desde los tres aciertos. (Infobae)
Con la 6/49 puedes ganar desde los tres aciertos. (Infobae)
Guardar

La 6/49, una de las principales loterías catalanas que entrega millones de euros en premios, dio a conocer los resultados ganadores del sorteo de este miércoles 21 de octubre publicados por la Lotería de Catalunya.

Es importante mencionar que la lotería de la 6/49 lleva a cabo tres sorteos a la semana, todos los lunes, miércoles y sábado, después de las 21:00 horas.

PUBLICIDAD

Ganadores de la 6/49

Fecha: 21 de octubre.

Combinación ganadora: 5, 7, 14, 15, 17, 31.

Complementario: 41.

Reintegro: 8.

Joker: 3, 8, 0, 0, 3, 0.

El plan de premios de la 6/49

La lotería de la 6/49 cuenta con una importante lista de premios que alcanza hasta el millón de euros, tanto en su versión tradicional como con los resultados del Joker.

En el caso de la lotería tradicional el premio es el siguiente, según la cantidad de números con los que coincida la combinación ganadora con la apuesta:

Seis de seis: 1.000.000,00 euros

Cinco de seis, más complementario: 25.019,63 euros

Cinco de seis: 1.569,08 euros

Cuatro de seis: 58,28 euros

Tres de seis: 8,58 euros

Reintegró: 1,00 euro

En el caso del Joker el premio es el siguiente, según la cantidad de números con los que coincida la combinación ganadora con la apuesta:

PUBLICIDAD

Seis números: 100.000,00 euros

Cinco últimos números 10.000,00 euros

Cuatro últimos números: 1.000,00 euros

Tres últimos números: 100,00 euros

Dos últimos números: 10,00 euros

Último número: 1,00 euro

¿No sabes como cobrar tu premio de la 6/49? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)
¿No sabes como cobrar tu premio de la 6/49? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Cómo cobrar los premios de la 6/49

Hay diferentes formas de cobrar los premios de la lotería de la 6/49, la cual cambia de acuerdo con la cantidad del monto obtenido. 

Los premios que no sobrepasan los 120 euros, por ejemplo, se pueden cobrar en los establecimientos de venta de boletos de las Loterías de Catalunya autorizados. 

En algunos casos y por decisión propia, estos establecimientos pueden pagar premios menores a los 2 mil euros

En tanto, los premios que excedan los 120 euros pero que sean menores a los 150 mil euros, pueden cobrarse en las oficinas de CaixaBank

Mientras que en la Oficina de Atención, Información y Pago de Premios de las Loterías de Cataluña se pueden pagar todos los premios, cualquiera que sea su cuantía.

Cabe mencionar que si el premio es igual o superior a los 2 mil euros, la persona ganadora deberá presentar su DNI y, en caso de que desee cobrar mediante transferencia, el Certificado de Titularidad Bancaria, así como firmar el correspondiente documento de protección de datos.

Recuerda que cada uno de los boletos ganadores cuentan con una fecha de caducidad, es decir, un tiempo límite para poder cobrar el premio. En el caso de los sorteos efectuados por las Loterías de Catalunya los premios vencen 90 días después de la fecha del juego correspondiente.

¿Cómo ganar la 6/49?

Para poder participar en la lotería de la 6/49 necesitas al menos 1 euro, que es el precio de la apuesta mínima. Tienes la posibilidad de adquirir tu boleto en línea o a través de vendedores autorizados en puntos físicos.

Posteriormente, debes de escoger tu combinación ganadora conformada por seis números elegidos entre el 1 y el 49. Puedes elegir tus números de la suerte o dejar que se llenen con números al azar. 

Con la 6/49 tienes la opción de meter más de una apuesta por sorteo para incrementar tus posibilidades de ganar.

Además, al momento de realizar tu apuesta, puedes añadir –por un euro más– el Joker que te da la posibilidad de ganar hasta 100 mil euros extras.

Para ganar el premio mayor, los seis números de tu apuesta deben de coincidir con los resultados del sorteo. Sin embargo, tienes la posibilidad de ganar algún premio desde los tres aciertos.  

Sin mencionar que, además de los seis dígitos de la combinación ganadora, el sorteo arroja tres números más: el Complementario, el Plus –que te permite duplicar el premio del sorteo– y el Reintegro –para recuperar lo invertido en la apuesta–.

Temas Relacionados

Resultado Lotería 6/49 hoyÚltimas actualizacionesLoterías de EspañaLotería 6/49 Cataluña España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del miércoles 21 de octubre de 2026

Con este sorteo no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del miércoles 21 de octubre de 2026

Elecciones generales 29-N, en directo: CHA-Frente Amplio Aragón renuncia a concurrir al Congreso por Teruel para evitar la dispersión del voto

A 39 días de las elecciones generales, comienza hoy el plazo para registrar candidaturas, con una izquierda fragmentada tras el fracaso del pacto entre Podemos y el Frente Amplio, y con las encuestas, salvo el CIS, anticipando un avance de la ultraderecha

Elecciones generales 29-N, en directo: CHA-Frente Amplio Aragón renuncia a concurrir al Congreso por Teruel para evitar la dispersión del voto

Los memes de las elecciones generales 29-N, de este 21 de octubre: la piragua de Feijóo, la pizza de Sánchez y la canción de Lali Espósito

Las redes recuperaron viejas polémicas, respondieron a las declaraciones de los candidatos y convirtieron la visita de Javier Milei en otro foco de ironías

Los memes de las elecciones generales 29-N, de este 21 de octubre: la piragua de Feijóo, la pizza de Sánchez y la canción de Lali Espósito

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 21 octubre

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 21 octubre

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 21 octubre

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 21 octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los memes de las elecciones generales 29-N, de este 21 de octubre: la piragua de Feijóo, la pizza de Sánchez y la canción de Lali Espósito

Los memes de las elecciones generales 29-N, de este 21 de octubre: la piragua de Feijóo, la pizza de Sánchez y la canción de Lali Espósito

Pedro Sánchez vuelve a responder a Milei en un mitin en Burgos tras llamarle “impresentable dictador”: “Las motosierras y los tijeretazos no construyen nada. Destruyen”

Ayuso recibe a Javier Milei en el Canal de Isabel II antes de su vuelta a Argentina: así ha sido la reunión entre los mandatarios

La nueva vida de Macarena Olona en Alicante después de jurar como abogada privada: qué significa y en qué se diferencia de su anterior trabajo como funcionaria

Javier Milei habla por videollamada con Santiago Abascal: “¡Amigo! ¿Cómo andás? Che, dicen que no me querés más”

ECONOMÍA

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un sueco con un sistema que combina prestaciones del Estado, ahorro individual y de empresa

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un sueco con un sistema que combina prestaciones del Estado, ahorro individual y de empresa

Cuidado con el prefijo 400: acaba de estrenarse para las llamadas comerciales y ya alertan de una estafa telefónica

Las cooperativas de aceite de oliva exigen al Gobierno que intervenga ya ante el desplome de los precios: “No entendemos el retraso”

Feijóo afirma que “si un okupa entra en tu casa con un papel de haber pedido una pizza, nadie le puede sacar en años”: qué dice realmente la ley

El 29-N reabre la incertidumbre sobre la subida salarial de los funcionarios y la recuperación de las pagas extra: qué cambia con el adelanto electoral

DEPORTES

Mourinho, contento con Vinicius ante el Leipzig, critica los reproches de la grada: “Si te pitan fuera es una inyección de motivación, pero si te pitan en casa hace daño”

Mourinho, contento con Vinicius ante el Leipzig, critica los reproches de la grada: “Si te pitan fuera es una inyección de motivación, pero si te pitan en casa hace daño”

Así te hemos contado la goleada del Real Madrid ante el Leipzig en la tercera jornada de la Champions League

Guerra de pitos y aplausos en el Bernabéu: el curioso momento vivido con Marc Cucurella durante el Real Madrid - Leipzig de Champions

Pleno al verde: Isco desatasca al Betis desde el punto de penalti ante el Feyenoord y corona un ejercicio de pura resistencia hasta el final

El Real Madrid golea al Leipzig en Champions y sigue ganando confianza antes del Clásico ante el FC Barcelona