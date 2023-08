Los amigos íntimos de Daniel Sancho emiten un comunicado: “Es generoso y cariñoso”

Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, ha ingresado en prisión en Tailándia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

Daniel Sancho sigue acaparando los titulares de medio mundo y según van pasando las horas se conocen nuevos datos del presunto crimen que cometió y por el que se encuentra preso en la cárcel del Koh Sumai. Si bien el joven todavía sigue en cuarentena, por lo que se encuentra aislado del resto de reos y sin posibilidad de recibir más visitas que las de su abogado, cada vez son más las personas de su entorno que rompen su silencio para pronunciar al respecto.

A las palabras de su padre, el actor Rodolfo Sancho, que aseguraba al programa Espejo Público este pasado viernes 11 de agosto que está “firme y seguro”, se suman ahora a las de algunos de los mejores amigos del cocinero. Lo han hecho a través de un comunicado compartido por el despacho criminológico-jurídico Balfagón-Chippirrás y que firman como ‘El círculo de amigos de Daniel Sancho’.

Daniel Sancho con la policía de Tailandia durante la búsqueda de los restos de Edwin. (EFE)

“Nos sentimos sorprendidos y condenamos los hechos acontecidos. Daniel es una persona amable, generosa y cariñosa que siempre ha cuidado de los demás sin esperar nada a cambio. Estos hechos nos generan un desconcierto absoluto. Pedimos justicia de manera transparente y que todos confíen en el proceso judicial”, empieza el texto.

Te puede interesar: Encuentran una amenaza de muerte de Edwin Arrieta en el teléfono móvil de Daniel Sancho

Además, han aprovechado para asegurar que las informaciones sobre el joven no han salido de ellos: “Queremos hacer hincapié en que el círculo cercano no ha proporcionado ninguna información a los medios de comunicación, pese habernos visto perseguidos. Todo lo que ha circulado no procede de nuestro círculo más íntimo, por lo que cuestionamos la veracidad de esas fuentes. Según hemos podido saber, algunas de esas personas son simplemente conocidos o no tienen ninguna relación con él desde hace años. Es crucial recordar que la investigación tailandesa está llevando a cabo una investigación para esclarecer lo sucedido”.

Por todo ello, piden que “confíen en el proceso legal y eviten juicios precipitados o basados en información no contrastada. La opinión pública debe ser cauta y respetuosa en este momento, permitiendo que se revele la verdad a través de los canales apropiados. Apreciamos el apoyo recibido durante este difícil periodo. Juntos esperamos que la verdad prevalezca”, termina el texto.

Portavoz de la familia

Mientras que no se desvela quién está detrás de estas palabras, la familia ha escogido como su portavoz a Carmen Balfagón, abogada y criminóloga. Su elección viene dada de no entorpecer las labores judiciales y diplomáticas y, de paso, intentar que los más allegados de Daniel puedan mantenerse en un segundo plano, en la medida de lo posible. Además, esta es la abogada que está llevando el caso y quien está en constante colaboración que la familia Sancho ha contratado en Tailandia.

Daniel Sancho, escoltado por agentes de la policía tailandesa a su llegada a la comisaría de Koh Phangan. (EFE/EPA/SOMKEAT RUKSAMAN)

Balfagón ya ha realizado su primera aparición como portavoz, en el programa Ya es mediodía, en el que puso de relieve lo complicado que está siendo para la familia. “Los que somos padres nos lo podemos más que imaginar. Tremendamente difícil. Todavía tenemos que terminar de perfilar si van a poder ver o no Daniel el próximo miércoles, tenemos que pedir el contacto para saber el momento exacto en el que les permitan que lo vean. Todavía no lo sabemos”, aseguró.

Seguir leyendo: