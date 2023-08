Las primeras palabras de Rodolfo Sancho tras la detención de su hijo, Daniel Sancho: “Estoy firme y luchando”

02/06/2016 Rodolfo Sancho EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Han pasado siete días desde que Daniel Sancho fuera detenido por el presunto asesinato y desmembramiento de Edwin Arrieta Artiaga. Una semana en la que han ido saliendo a la luz nuevos detalles del caso han ido saliendo y en la que ya el hijo de Rodolfo Sancho ha pasado su cuarta noche en la cárcel.

La investigación policial aún continúa en marcha, pero la Policía tailandesa asegura que ya cuenta con las pruebas suficientes para acusar de asesinato premeditado al joven de 29 años. Sin embargo, se ha revelado un nuevo dato que podría ser clave para el futuro del chef. Se ha encontrado en el teléfono del presunto asesino una amenaza de muerte del cirujano colombiano a Daniel si este daba por finalizada su relación.

Esta prueba podría sostener la versión que Sancho dio al momento de su detención. El cocinero respaldó su crimen afirmando que se sentía un “rehén” del cirujano. Una declaración de los hechos que podría verse confirmada con la amenaza que se ha encontrado en el móvil del detenido. Además, a esta prueba también se suma las imágenes del encuentro que Daniel Sancho y Edwin Arrieta tuvieron en España y que podrían confirmar su relación sentimental.

Primeras declaraciones de Rodolfo Sancho

Espejo Público ha hablado, en exclusiva, con el padre de Daniel Sancho, el actor Rodolfo Sancho, quien por primera vez tras la detención de su hijo, ha dialogado con un medio de comunicación. Según ha contado el programa de televisión, uno de sus corresponsales, Álex Álvarez, ha estado contactando con el marido de Xenia Tostado desde el pasado jueves.

Sin embargo, no ha sido hasta la mañana de este viernes cuando Rodolfo Sancho le devolvió una de sus llamadas. Una breve conversación en la que el intérprete ha dejado saber el duro momento por el que está pasando. “Alex, me pondré en contacto contigo. Ahora mismo estoy firme y luchando. Gracias por vuestra comprensión”, han sido las palabras pronunciadas por el actor.

El padre de Daniel Sancho se encuentra en Tailandia desde que salieron a la luz las primeras informaciones que situaban a su hijo como autor del asesinato tras su propia confesión. En aquel momento, Rodolfo emitió un comunicado en que explicaba que prefería no pronunciarse al respecto de la situación para “no inmiscuirse en la investigación”. Además, en el mismo mensaje dejaba claro que lamentaba el dolor que estaba pasando la familia de Edwin Arrieta. No obstante, una de sus primeras peticiones públicas ha sido “máximo respeto” para toda su familia “en estos momentos delicados y de máxima confusión” y, además, la sugerencia a los medios de no “emitir cualquier juicio precipitado”.

