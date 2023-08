Oleada de robos a camioneros en Francia, las asociaciones alertan: “En los países europeos hay una carencia muy significativa de seguridad en áreas de descanso”

Varios camiones estacionados (Lorena Sopêna / Europa Press)

El sector de los transportistas cuenta con un nivel de siniestralidad alta. Sin embargo, desde que dio comienzo el verano esta situación se ha agravado todavía más, en especial para aquellos trabajadores que cogen la carretera y ponen rumbo a Francia. Y es que, hace aproximadamente entre un o dos meses, empezaron a notificarse robos a transportistas en el país galo. El objetivo: la gasolina, debido al elevado precio que se viene registrando. Ante esta situación distintas asociaciones han puesto en alerta al Ministerio del Interior para que tomara cartas en el asuntos y éstos a vez han contactado con la Gendarmería francesa.

“La siniestralidad en el transporte de mercancías ya de por sí es alta”, explica Desiree Paseiro, asesora jurídica de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER), a Infobae España. Sin embargo, ahora el objetivo es la gasolina algo que no ocurría desde hacía años. En concreto, los delincuentes llevan a cabo su golpe en áreas de descanso de las principales vías y rutas internacionales. Y es que, el botín que obtienen es muy elevado, dado que los depósitos de combustible de los camiones tienen una capacidad de aproximada de 1500 litros. Además, desde FENADISMER destacan que estos vehículos suelen ir llenos, ya que los transportistas repostan en España justo antes de cruzar la frontera porque es más barato.

Esta situación ha llevado a esta asociación a unirse a las restantes organizaciones que componen el Comité Nacional del Transporte por Carretera para solicitar que tanto el Ministerio de Transportes como el del Interior que exijan a las autoridades francesas que tomen medidas. En concreto, fue le departamento del Interior, detalla Desiree Paseiro, quien puso en conocimiento a la gendarmería francesa para que habiliten unos procedimientos para favorecer y facilitar las denuncias en el caso de que se produjeran robos. También para que los gendarmes especializados en Tráfico lleven a cabo un mayor control en las autopistas y que cubran las zonas geográficas en las que están ubicados, pero haciendo mayor hincapié en las áreas de descanso.

“En ocasiones podemos encontrar que no es solo el robo de combustible sino que pueden llegar a una situación de mayor delincuencia en cuanto al robo de mercancías o agresiones que pueden producirse en un momento dado por circunstancias como que conductores que se despierten y vean la situación que se está produciendo, y que haya enfrentamientos”, relata esta profesional.

Agentes franceses y españoles (César Arxina / Europa Press)

17, un teléfono de emergencias francés

Ante este aviso, la asesora jurídica de FENADISMER ha explicado a Infobae España que en Francia han establecido un protocolo específico para aquellos conductores españoles que sean víctimas de robos en su país. En concreto, han habilitado un teléfono de emergencia, el 17; el cual contacta directamente con el Centro de Operaciones e Inteligencia de la Gendarmería Nacional (CORG).

Tras ponerse en contacto con este servicio, la patrulla más cercana acudirá al lugar de los hechos para iniciar las primeras actuaciones y tomar la denuncia al conductor o indicarle la comisaría más cercana en la que podrá poner también la denuncia.

Varios camiones estacionados en una gasolinera (Eusebio García del Castillo / Europa Press)

Un motín valioso y un problema de seguridad

El precio de la gasolina no ha dejado de incrementarse, lo que ha provocado que se estén produciendo estos robos de combustible contra los transportistas, destaca Desiree Paseiro. “Esta nueva faceta de robos de combustible era impensable, hacia años que no se veía. Alguna vez de forma puntual sí, pero no con la frecuencia que viene ocurriendo desde el inicio del verano y esto viene por la subida del precio de los carburantes”. Aunque, asegura que el transporte de mercancías sufre una elevada siniestralidad. ¿El motivo? La falta de seguridad en las áreas de descanso.

La asesora jurídica de FENADISMER destaca que en España hay muy pocas áreas de descanso que reúnan “las máximas condiciones de seguridad y vigilancia”. “En el resto de países europeos también hay una carencia de seguridad muy significativa, enorme, reconocida por la propia Comisión Económica Europea. Consecuencia de ello es la siniestralidad del sector que siempre ha sido alta, con robos de mercancías, y agresiones a los conductores”, incide

Congregaciones de transportistas para protegerse mutuamente

Ante esta situación, la única recomendación que se puede dar a los conductores, explica esta profesional, es que realicen sus descansos obligatorios de 11 horas en lugares seguros y con vigilancia suficiente para evitar este tipo de situaciones. El problema es la falta de estos estacionamientos en las principales vías. Esto ha llevado a los profesionales del sector a ingeniárselas solos para evitar los robos. “Ellos tratan de congregarse , se protegen unos a otros, colocan los camiones de cierta forma para que sea más complicado acceder a las cajas y abrir el vehículo o romper lonas y puertas”, asegura.

Esta profesional también ha querido destacar la eficaz actuación del departamento del Interior. “Afortunadamente, se ha canalizado toda la queja a través de Comité Nacional y la actuación del Ministerio del Interior ha sido bastante ágil y rápida. La contestación del ministerio ha sido rápida señalando el contacto con la gendarmería francesa y el protocolo de actuación que se ha establecido”, concluye.

