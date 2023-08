El 30% de los españoles viven ahogados por las facturas: solo les quedan 150 euros tras pagar los suministros básicos

Facturas de la luz. (Europa Press)

El alza de precios ha afectado a todos los ámbitos de la vida, provocando un aumento del gasto por parte de las familias a la hora de hacer frente a las facturas más cotidianas. El euríbor, los alquileres, o las facturas de la luz son algunas de las cuestiones a las que los españoles destinan mayor parte del presupuesto, mermando cada vez más su capacidad de consumo y, por consecuencia, de ahorro. Así, tres de cada diez consumidores solo disponen de un 10% de su salario tras pagar todos los suministros básicos, lo que, teniendo en cuenta el salario más frecuente en nuestro país, esa cantidad se reduce a 150 euros.

Te puede interesar: ¿Se nota la bajada de la inflación en el súper? Los españoles se gastan 245 euros más que en 2022 en ir la compra

Según la Encuesta Anual de Estructura Salarial, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el salario más habitual en nuestro país asciende a 18.502 euros anuales, por lo que, de forma mensual, los españoles disponen de 1.540 euros para hacer frente a los gastos cotidianos. Así, según el Informe Europeo de Pagos de Consumidores de Intrum, el 31% de los consumidores en España tienen de menos de un 10% de su sueldo tras pagar la vivienda y los suministros básicos, por lo que disponen de menos de 150 euros para hacer frente al resto de los gastos.

¿Qué porcentaje de su salario mensual queda después de haber pagado todas las facturas del hogar?

Para poder afrontar a este aumento de precios, los españoles están cambiando sus tendencias de consumo. De hecho, según el citado estudio, el 58% de los consumidores en nuestro país ha reducido sus salidas de ocio —comidas, cine, restauración...— con el fin de mejorar sus finanzas personales. Asimismo, entre los cambios ejecutados para poder llegar menos ahogados a fin de mes, los españoles acuden a tiendas con descuentos y productos en oferta, en vez de ir a comprar a grandes marcas, buscan ofertas online o cancelan suscripciones a aplicaciones y servicios de streaming como Netflix o Amazon Prime.

“Sin duda, vamos a ver cambios en los patrones de gasto y endeudamiento como resultado de estas presiones. Sobre todo, si tenemos en cuenta que nos encontramos en un contexto donde los precios de la energía siguen siendo la gran preocupación, ya que el conflicto geopolítico de Ucrania continuará interrumpiendo el suministro durante los meses más fríos” afirma Anna Zabrodzka-Averianov, economista senior de Intrum.

Te puede interesar: Los hogares y las pymes redujeron un 10% su consumo de gas en la segunda mitad de 2022 por los elevados precios

Y es, precisamente, en el pago de estas facturas, cuando se ve la merma de poder adquisitivo de los españoles. En los últimos 12 meses, dos de cada diez consumidores no han podido pagar una o varias facturas. Así, el 48% alega como principal razón de no haber podido acometer este gasto era no contar con dinero suficiente. Mientras tanto, el 24% prevé que, en el próximo año, tendrá que dejar de pagar algunas facturas de menor prioridad para poder hacer frente a otras obligaciones económicas más importantes. De igual modo, tres de cada diez creen que, a medida que los precios de la energía vayan aumentando, no tendrán suficiente dinero para pagar alguna factura de este tipo.

Preocupación por la jubilación

El 70% de los españoles admite que les genera inquietud no poder permitirse una jubilación holgada, un porcentaje que se sitúa ocho puntos por encima de la media europea (62%), según recoge el informe de Intrum. España se sitúa entre los 10 países más preocupados sobre su jubilación, en un listado encabezado por Portugal (79%), y por encima de Francia (60%), Alemania (58%), Reino Unido (57%) o Italia (55%). El revela que un 73% de los encuestados en España teme que la inflación reduzca sus ahorros en efectivo, un porcentaje de respuesta que se encuentra dos puntos por encima de la media europea (71%).

En este sentido, más de la mitad de los consumidores españoles indica que la preocupación que le provoca el incremento del coste de las facturas está teniendo un efecto negativo en su bienestar financiero. Este porcentaje se encuentra 10 puntos por encima del registrado en 2021, lo que reflejaría que la población cada vez presta mayor atención a este aspecto.

Seguir leyendo: