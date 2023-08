El creador de ‘Stranger Things’ desvela detalles sobre cómo será la última temporada de la serie

(Netflix)

El final de Stranger Things parece más cerca que nunca, aunque la huelga que mantiene en vilo a Hollywood pueda retrasar su estreno. La serie se ha convertido prácticamente desde su inicio en una de las más aclamadas de Netflix y es por eso que todo el mundo espera con gran expectación la que será la quinta y última temporada de la serie. Un cierre a una historia que nos lleva acompañando más de 7 años y que por eso mismo espera poder cerrar dejando satisfecho a todo el mundo, algo que cada vez resulta más complicado en el mundo de la ficción.

Sin todavía una fecha de estreno confirmada para el estreno de esta quinta temporada -se esperaba que llegase a finales de este año pero con el tema huelga aún está por ver-, en las últimas semanas han salido a la luz nuevos detalles acerca de lo que podemos esperar de esta nueva temporada que dará cierre definitivo a la serie. Recordemos que en la última descubrimos al villano Vecna, uno de los que había sido víctima de la experimentación como Once (Millie Bobby Brown) y que había sido de hecho enviada por esta al Mundo del Revés, desde donde había obrado toda clase de desastres que habían repercutido en el mundo real a través del famoso Demogorgon de las primeras temporadas.

Sin embargo, si había una gran revelación en el último momento de la cuarta temporada, era la de que Will (Noah Schnapp) podía tener la llave de todo el asunto, y que de hecho quizá la ha tenido prácticamente desde la segunda temporada, cuando fue poseído por el Azotamentes. Ese cosquilleo que siempre le recorre el cuello en el momento menos indicado es la señal definitiva de su conexión con el Demogorgon y ahora con Vecna, y aunque las teorías se han disparado como que podría tratarse del auténtico villano de la serie, aunque fuera de manera inconsciente, los creadores tienen un adelanto que ya da muchas pistas al respecto.

El actor sobre el que están puestas todas las miradas

“Will vuelve a ser el centro de atención en la 5. Este arco emocional para él es lo que creemos que va a unir toda la serie. Will está acostumbrado a ser el joven, el introvertido, el protegido. Así que parte de su viaje, no es sólo la sexualidad - es Will entrando en sí mismo como un hombre joven”, comentaba Ross Duffer, cocreador de la serie junto a su hermano Matt y guionista de la misma. La importancia de Will en la serie es tal que en un reparto en el que están estrellas como Winona Ryder, David Harbour o la propia Millie Bobby Brown, fue el joven actor encargado de dar vida al pequeño de los Byers el primero en recibir el exclusivo y confidencial guion de la quinta y última temporada.

“Le enviamos los tres primeros guiones de la quinta temporada”, cuenta Matt Duffer. “Le envié un mensaje de texto y le dije: ‘Simplemente no seas un Tom Holland aquí’. Se rio de ello y dijo: ‘Por supuesto que no’. Y luego inmediatamente puso algo en TikTok sobre ellos. Pero nunca puedes enfadarte con Noah. Es un chico dulce. No puede evitarlo”, comenta el showrunner, haciendo referencia a la reputación que se ha ganado a lo largo de los años similar al de la estrella de Marvel por sus deslices y meteduras de pata que han resultado en spoilers. Pero la mayor incógnita ahora mismo es saber cuándo llegará a Netflix este ansiado desenlace de una de las grandes series de la televisión moderna.

