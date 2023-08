Diego Matamoros vuelve a pasar por quirófano debido a su enfermedad degenerativa: “Me he metido el combo de la radiofrecuencia y los corticoides”

Diego Matamoros en el estreno de 'Tina, El Musical'.

Después de disfrutar de unos días en familia junto a su hermana Laura Matamoros, sus sobrinos y su madre, Marián Flores, la salud de Diego Matamoros ha vuelto a resentirse. El hijo de Kiko Matamoros ha pasado de nuevo por quirófano para una intervención ambulatoria, tal y como él mismo ha hecho saber a través de un story en su cuenta de Instagram.

El exconcursante de Supervivientes ha publicado una imagen en sus redes sociales justo antes de entrar a la sala de operaciones. “Vuelvo al taller”, ha escrito la pareja de Marta Rimbau con un gesto divertido con el que ha querido restar importancia a la intervención. En el story se veía al influencer lucir una bata quirúrgica color verde con un gorrito a juego.

Según ha explicado Diego Matamoros, su operación ha sido deambulatoria y se debe a los síntomas provocados por la enfermedad degenerativa que le fue diagnosticada hace más o menos un año, espondilolistesis. Según ha desvelado, desde hace unos días estaba padeciendo unos fuertes dolores en la espalda. Es la razón por la que ha vuelto a repetir el tratamiento que, desde hace dos meses, está recibiendo con el objetivo de reducir estas molestias.

El hijo de Kiko Matamoros ha subido una imagen a sus redes sociales, minutos antes de someterse a la intervención quirúrgica por su enfermedad.

Unas horas más tarde de realizarse la intervención, reapareció en su casa sin necesidad de quedarse ingresado y bajo observación en el centro médico. “Me tocaba revisión y he pasado por quirófano... Me he metido el combo de la radiofrecuencia y los corticoides. Hoy ha ido bastante bien. Me puedo mover un poco más. Las otras veces he estado más jodidillo, pero hoy tengo la pierna bien”, ha detallado en un clip publicado en sus stories.

Qué es la espondilolistesis

Hace un año, los médicos diagnosticaron a Diego Matamoros con espondilolistesis, una enfermedad crónica, congénita y degenerativa que provoca intensos dolores sobre su columna vertebral debido que se trata del desplazamiento de una vértebra sobre otra. Una dolencia que se ha visto agravada con la degeneración de los tejidos que dan sostén a la vértebra y que también padece el hijo de Kiko Matamoros.

Desde que el influencer fue diagnosticado con la afección, ha estado sufriendo “crisis paralizantes” que le obligan a intervenirse cada dos o tres meses, según ha explicado Semana. Como ha desvelado el hermano de Laura Matamoros a través de sus redes sociales, los fuertes dolores de espaldas le han llegado a impedir estar de pie o hasta caminar.

Con la idea de reducir estas molestias, el hijo de Kiko Matamoros ha estado recibiendo corticoides y radiofrecuencia pulsada como tratamiento. Sin embargo, parece que esta realidad podría cambiar para el televisivo. Los médicos han explicado al exparticipante que a finales de año le darán nuevos resultados para ver si el tratamiento está teniendo el efecto esperado. Además, según ha desvelado Semana, cabe la posibilidad de que Diego Matamoros se someta a una punción de gel inyectado en el disco intervertebral con una aguja espinal para reducir los dolores.

