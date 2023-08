Los dos posibles móviles de Daniel Sancho para asesinar a Edwin Arrieta

Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, ha ingresado en prisión en Tailándia por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

Según van pasando los días, se van conociendo nuevos detalles sobre el crimen perpetrado por Daniel Sancho, que ha confesado haber asesinado y descuartizado al colombiano Edwin Arrieta. Sin poner muchas reticencias, el hijo del actor Rodolfo Sancho terminó confesando ante la policía tailandesa, país en el que han tenido lugar los hechos, llegando incluso a formar parte activa en la búsqueda de los restos del cirujano, al que desmembró en catorce partes.

Esta colaboración ha sido una de las cosas que más han llamado la atención, especialmente porque las informaciones sobre el móvil del asesinato siguen siendo confusas. La diferencia de idioma y la diferencia horaria tampoco ayudan a la comprensión del caso.

Pese a ello, las autoridades del país asiático contemplan dos posibles escenarios que podrían ayudar a explicar este suceso inexplicable. Su primera teoría fue que este crimen sería “un ataque de celos”, dando así a entender que entre Daniel y Edwin habría una relación sentimental -pese a que el español tenía novia- y este sería un crimen pasional. Una hipótesis que coincide con la divulgada por la familia del asesinado, que asegura que llevaban un año manteniendo una relación.

Dos teorías

Además, el teniente general Surapong Thanomjit ha asegurado a medios locales que “la investigación demuestra que Daniel Sancho se había preparado minuciosamente (para matar a Edwin) comprando elementos para ocultar el cuerpo”, lo que demostraría que hubo planificación y premeditación por su parte.

Otras informaciones, sin embargo, apuntan a una hipótesis contraria, que los amigos mantuvieron una discusión porque el cirujano quiso tener sexo con Sancho y que este, al negarse, le dio un puñetazo. Al caer, Edwin se habría golpeado la cabeza con la bañera, perdiendo el conocimiento. Según la policía tailandesa, el cocinero habría confesado que después intentó despertarle echándole agua en la cara y, al no conseguirlo, decidió cercenar su cadáver y cortarlo en una decena de partes que después guardó en varias bolsas de basura y de viaje que terminó tirando por varios puntos de la isla de Koh Phangan.

Chantaje

Daniel Sancho, por su parte, ha asegurado en varias comunicaciones que ha hecho tras su detención que Edwin Arrieta le estaba chantajeando con hacer públicas diferentes fotografías íntimas que tenía en su poder. En el interrogatorio ha confesado que se conocieron hace un año a través de las redes sociales y, tras hablar por teléfono, intercambiaron imágenes privadas. Después tuvieron relaciones sexuales y el doctor colombiano llegó a darle 10.000 euros para emprender, además de una tarjeta de crédito.

“Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, ha dicho al respecto. La idea de romper relaciones, siempre según Daniel, no habría gustado a Arriaga, que le chantajeó con publicar esas fotografías para dañar la reputación familiar de los Sancho. Fue entonces cuando planeó su asesinato, sobre el que todavía hay muchos interrogantes.

