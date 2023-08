Medidas de mochilas en Iberia en 2023: esta es la normativa del equipaje de mano

Un avión de Iberia.

Cada una de las compañías aéreas estipula diferentes límites de tamaño y peso del equipaje de mano. No son iguales las medidas del equipaje de mano de Vueling que las medidas del equipaje de mano de Iberia. Y no se andan con chiquitas. Si no cumples sus normas, están en su pleno derecho de enviar tu maleta de cabina a la bodega si esta se excede en tamaño o peso y cobrarte un cargo por ello.

Iberia permite llevar un equipaje de cabina y un accesorio personal. Aunque advierte de que en vuelos de alta ocupación y debido a la capacidad limitada del avión, eventualmente podrían retirarse algunos equipajes de mano para su carga en bodega, aun cumpliendo con las medidas establecidas, en este caso sin coste. En los aviones de Iberia Regional Air Nostrum, más pequeños, pueden existir limitaciones para llevar el equipaje de mano contigo en la cabina. Si esto ocurre, tu equipaje viajaría en la bodega sin coste y se te entregaría a pie de avión en destino.

Equipaje de mano en Iberia

Es importante recordar que para que tu accesorio personal viaje contigo en la cabina del avión deberá cumplir con las medidas permitidas (máx 40 x 30x 15cm) y tendrás que colocarlo siempre bajo el asiento delantero. Asimismo, tendrás que situar tu pieza de equipaje de cabina (máx 56 x 40 x 25cm) en los compartimentos superiores del avión.

Equipaje de cabina

En todos los vuelos de Iberia, las dimensiones máximas del equipaje de cabina son: 56 cm x 40 cm x 25 cm. Así, el peso de estos bultos no puede superar los 10 kilos si se viaja en clase turista y los 14 kilos en el caso de ir en clase Business. Estas medidas y pesos incluyen el asa, los diferentes bolsillos que pueda tener la maleta o bolsa y las ruedas, por lo que es importante comprobar el tamaño de tu equipaje de cabina en el medidor del aeropuerto, y en el caso de no cumplir con estas medidas, facturarlo. De lo contrario te será retirado en la puerta de embarque y transportado en la bodega, teniendo que abonar un cargo adicional.

Accesorio personal

En el caso del accesorio personal, las medidas para viajar en Iberia son: 40cm x 30cm x 15cm. Según informa la aerolínea, solo se permite un único accesorio personal -que puede ser un maletín o bolso o cartera pequeña u ordenador portátil-, además de la maleta de cabina, que deberás colocar bajo el asiento delantero. Asimismo, si viajas con un bebé se te permite llevar un bolso para bebé con su comida, bebida y artículos necesarios para el vuelo.

