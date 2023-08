¿Viajar con las ventanillas abiertas o bajadas? Un profesor de autoescuela provoca polémica en redes tras explicarlo en un vídeo

Circulación de vehículos fluida en la autovía A-3 (Jesús Hellín / Europa Press)

Piscina, ducha fría, bebidas refrescantes, playa, viajar a un lugar frío, comer helado, son algunas de las cosas que se hacen en verano para combatir las altas temperaturas que caracterizan el verano. Sin embargo, cuando vamos en el coche, las opciones para mantener el vehículo a una temperatura agradable se reducen a bajar las ventanillas o poner el aire acondicionado. Cada conductor elige la opción que prefiere, pero ¿una opción es mejor que la otra? Un profesional de la conducción ha compartido un video en el que revela cuál es la mejor alternativa y la que todos los conductores deberían emplear en el periodo estival.

Se trata de un profesor de autoescuela que a través de cuenta de TikTok ha confirmado cuál de las dos opciones, ventanillas abiertas o cerradas, es la mejor. En concreto, él apuesta por mantener las ventanillas del vehículo cerradas y ha explicado cuáles son los motivos de esta afirmación. “¿Ventanillas abiertas o cerradas?”, con esta pregunta comienza el video Mikel, el profesor de autoescuela. Y nada más empezar el vídeo da la respuesta a la pregunta: “Yo siempre aconsejo ventanillas cerradas”. Esta elección, según explica, se debe a varios motivos.

En primer lugar, es mejor mantener la ventanilla cerrada por el consumo, ya que si la ventanilla está abierta, el aire entra, se va a acumular en la parte trasera del vehículo y eso va a provocar que el coche se frene, simulando la misma sensación que si te hubieras puesto un paracaídas, afirma Mikel. Por lo tanto, esta es una de las razones para empujarnos a elegir la opción de mantenerlas cerradas. Y más cuando el precio de la gasolina se encuentra alto, no tanto como hace unos meses, pero sí a un coste elevado.

Otros motivos

Por otra parte, en caso de accidente, explica Mikel en el vídeo, si la ventanilla está abierta pueden salir todas las cosas y “todo lo que salga sufrirá más”, es decir, que la persona que va en el asiento puede sufrir más daños, dado que todos los objetos que salgan podrían golpearle. Pero, ¿y si la ventanilla va medio abierta? El profesor de autoescuela tampoco recomienda elegir esta opción, dado que en caso de accidente puedo chocar contra ella y que seccione “todo lo que pilla”, ya que es “como si fuese una cuchilla”.

Esta publicación ya cuenta con 52.500 reproducciones y 1838 me gustas, así como con múltiples comentarios, donde los usuarios han coincidido en el mismo dilema: ¿y si no tengo aire?. Algunos escriben: “A mí que no me funciona el aire me muero dentro”. Otros han cuestionado que el argumento del consumo: “Pero el aire acondicionado consume más carburante”.

