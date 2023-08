El nuevo desplante de la familia real británica a Meghan Markle con motivo de su cumpleaños

El príncipe Harry y Meghan Markle en una imagen de archivo.

Mientras se desarrollaba una vorágine de rumores que aseguraban que la relación entre Meghan Markle y el Príncipe Harry estaba a punto de llegar a su fin, los duques de Sussex disfrutaban plenamente de su amor al margen de las especulaciones. Prueba de ello ha sido la romántica velada que ambos han tenido la noche de este jueves con motivo del 42 cumpleaños de la actriz.

Este viernes 4 de agosto, Meghan Markle sopló las velas junto a su esposo y sus dos hijos. Un acontecimiento que ha pasado desapercibido en el calendario de los Windsor, quienes no le han deseado, al menos no públicamente, un ‘feliz cumpleaños’, según señala The Mirror.

Un nuevo desplante

Desde el año 2020, Meghan y Harry decidieron romper su nexo con la Corona Británica, por lo que renunciaron a sus funciones y se trasladaron a vivir a Estados Unidos, lo que provocó muchas disparidades y tensiones entre los miembros de la familia real. Una realidad que se ha visto amplificada con los diferentes rumores sobre su crisis matrimonial y que, quizás, ha sido lo que ha provocado que Buckingham Palace haya modificado el nombre de Meghan Markle de la partida de nacimiento de su hijo mayor, Archie.

Sin embargo, hasta ahora, esto no había impedido que, cada año, los Windsor felicitasen a la madre de Archie y Lilibet. De hecho, cuando los duques de Sussex se mudaron a Estados Unidos, la difunta reina Isabel II publicó en la cuenta de Instagram de la familia real sus deseos de cumpleaños a Meghan. “Deseo a la duquesa de Sussex un muy feliz cumpleaños”, rezaba el mensaje posteado. En aquel entonces, el príncipe Guillermo y Kate Middleton, y el rey Carlos III y Camila también le hicieron llegar sus felicitaciones a la actriz a través de un post.

En 2021, la cuenta de Twitter de la familia real publicó varias fotos de Meghan con Harry, así como fotos de ella junto a la reina. “¡Deseamos a la duquesa de Sussex un muy feliz cumpleaños hoy!”, escribieron junto a las imágenes. Guillermo y su esposa también hicieron llegar a la actriz sus deseos de cumpleaños. “¡Deseamos un feliz 40 cumpleaños a la duquesa de Sussex!”, publicaron. En 2022, la familia Windsor también compartió mensajes similares de felicitación a la esposa del príncipe Harry en Twitter. No obstante, en Instagram las publicaciones fueron diferentes, pues esta vez optaron por compartir imágenes de Meghan en sus stories, que desaparecen después de las 24 horas.

Sin embargo, este año, al parecer, en sus calendarios no estaba señalada esta fecha. Es la primera vez que los miembros de la familia real no publican en sus redes sociales un mensaje acompañado de una imagen con motivo del cumpleaños de la duquesa de Sussex. En las cuentas de Twitter e Instagram del príncipe Guillermo y su esposa Kate no hay ningún post que haga homenaje a Mechan. Tampoco en las redes del rey Carlos III y la reina Camila.

Olvidados

El diario británico The Sun ha desvelado que, según fuentes internas de Buckingham Palace, Meghan Markle y el príncipe Harry “no habrían sido invitados a ninguna conmemoración pública o privada” en homenaje al primer aniversario de la muerte de Isabel II. Según la información revelada por el periódico, será el próximo 8 septiembre, día en la que justamente se cumple un año de su muerte, cuando se honrará la memoria de la muerte de la monarca.

Una fecha en la que, además, coincide con el viaje por Europa que los duques de Sussex tienen previsto realizar. Tanto es así que Harry y Meghan aterrizarán en suelo europeo el próximo 9 de septiembre, durante la preparación de la edición 2023 de los Juegos Invictus en los que participan soldados heridos en combate. Es la razón por la que The Sun ha señalado que los duques de Sussex podrían acudir a la conmemoración siempre y cuando la familia real invente a la pareja.

Al parecer, Harry y Meghan se encuentran al margen del homenaje de la que fuera la reina Isabel II, por lo que si el rey Carlos III no les hace partícipes de este evento, este hecho ampliaría la lista de desplantes y evidenciaría, una vez más, sus intenciones de intentar marcar distancia con su hijo y su familia.

