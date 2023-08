Las duras críticas de Conleth Hill, Lord Varys en ‘Juego de Tronos’, a las dos últimas temporadas de la serie: “Pensé que había hecho algo mal”

(Foto: HBO/Game of Thrones)

Parece mentira pero han pasado ya cuatro años del final de Juego de tronos. Como sucede con Marvel, mucho ha cambiado desde entonces, pero lo cierto es que su espíritu se ha recuperado en gran medida con La casa del dragón, la serie de HBO Max que de alguna manera recupera la esencia de las primeras temporadas y quita el mal sabor de boca de las últimas. Al menos, de momento. Porque el público no es el único al que la conclusión de la serie basada en las novelas de George R. R. Martin le dejó francamente decepcionado.

Conleth Hill, el actor encargado de dar vida a Varys, el lord consejero y confabulador por excelencia a lo largo de las ocho temporadas de la serie, se ha pronunciado. Cuatro años después, el intérprete británico se ha atrevido a decir lo que parece que muchos pensaban ya, que el final de Juego de tronos no estuvo a la altura de las expectativas. Después de seis temporadas en las que se convirtió en una de las series más importantes de la televisión, los creadores decidieron partir su conclusión en dos temporadas de menos episodios —7 y 6 respectivamente— que desembocaron en un final más que decepcionante para la mayoría. Incluido el propio Varys.

“Pensé que había hecho algo mal. Hasta las últimas dos temporadas, no tuve ninguna queja. Me sentí frustrado con el último par de temporadas porque Varys no era el personaje omnisciente que había sido. Creo que los guionistas querían hacer una cosa para terminarlo y la HBO quería hacer otra. Sentí que el final de la serie fue un poco apresurado. Estaba desconsolado, pero ahora estoy bien”, confesaba Conleth Hill en una entrevista para el diario The Times. Hay que recordar que el final de Varys en la serie era en el penúltimo episodio, el 5 de la octava temporada, cuando Daenerys (Emilia Clarke) descubría que este se había posicionado a favor de Jon como legítimo rey y pretendía envenenarla, por eso lo sentenciaba a morir con fuego valyrio a manos del dragón Drogon.

Una segunda oportunidad

La reacción de Hill parece del todo justificada, pues lo cierto es que Varys fue perdiendo peso en las últimas temporadas de Juego de tronos, cuando había sido siempre un personaje imprescindible para entender las conjuras de palacio y todo lo que se tramaba en los Siete Reinos. Ya sabemos que desde parte de la quinta y ya la sexta temporada, la serie se desligó por completo de los libros de George R. R. Martin, quien aún sigue trabajando para culminar las novelas. Habrá que ver si en ellas Varys obtiene un final diferente, lo cual no sería para nada descabellado dada su importancia en la historia y el rol al que se le relegó al final de la serie.

El eunuco podrá encontrar su segunda oportunidad en la saga de libros de Canción de Hielo y Fuego, mientras que HBO pretende hacer lo propio con La casa del dragón, la serie que estrenó el año pasado y que está basada en el mismo universo que Juego de tronos, aunque ambientada muchos años antes de los eventos de aquella. Con otro grupo de guionistas al frente y un reparto de actores muy diferentes, su primera temporada ha estado a la altura de la mejor Juego de tronos, pero se espera que su final no sea el mismo.

