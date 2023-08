El CIS retrata el poder de las encuestas: el 51,6% creía que iba a gobernar Feijóo, pero la mayoría quería que lo hiciera Sánchez

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez (i), y el candidato del PP a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo (d), antes del programa 'Cara a Cara. El Debate'. (Eduardo Parra - Europa Press)

El poder de las encuestas ha sido retratado este jueves por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que en su estudio poselectoral sobre las tendencias de voto durante la campaña ha ofrecido dos datos clave: de un total de 27.060 personas, el 51,6 % creía que Alberto Núñez Feijóo iba a ser presidente del Gobierno, frente al 31,7% que pensaba que lo sería Pedro Sánchez. Sin embargo, no era lo que querían, ya que el 36% prefería que lo fuese Sánchez, frente al 28,7 % que se decantaba por Feijóo.

Te puede interesar: El PP prefiere ‘sacrificar’ la deuda de sus barones en pro de boicotear las negociaciones de Sánchez con Junts

Con estos datos, el CIS explica lo sucedido en la campaña de las últimas elecciones del 23-J, en la que la inmensa mayoría de las encuestas apuntaban que Feijóo ganaría las elecciones con posibilidad de formar gobierno, lo que finalmente no sucedió así. De hecho, este barómetro, junto con el de 40db fueron de los pocos que no daban por sentado un gobierno de derechas, aunque el Centro de Investigaciones Sociológicas no acertó con el ganador de las elecciones, que no fue Pedro Sánchez, sino Alberto Núñez Feijóo.

Te puede interesar: Yolanda Díaz ya ha avisado a Podemos de que cumpla lo pactado y “se deje de amenazas”

Los datos de esta encuesta, realizada del 13 al 22 de julio, también reflejan que la mayoría de los votantes por correo optaron por el PSOE (30,9%) y Sumar (20,6%), frente al 26,3% que lo hizo por el PP y un 7,8% por Vox. Es decir, que la mayoría de los votantes por correo, un 51,5% se decantaron por la coalición de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, frente al 34,1% que lo hizo por la coalición de la derecha.

El CIS también ofrece un dato interesante sobre la nueva era de las coaliciones. Durante la última semana de campaña, el 84,7% de los encuestados daba por hecho que el gobierno que saldría de las urnas tras el 23J sería de coalición, frente a un escaso 11,7% que opinaba que sería de un solo partido.

Seguir leyendo: