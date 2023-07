Los jubilados de EEUU que se mudaron a un pueblo de España y compraron una casa por 45.000 €: “Hasta nuestro gato es feliz aquí”

Dos jubilados descansan en la playa (Getty Images).

España está entre los mejores países del mundo para jubilarse. Y esto no lo dice un solo informe o estudio, sino varios. El Global Retirement Index de International Living ubica a nuestro país en la sexta posición entre los mejores para vivir cobrando una pensión. Por su parte, el portal Moving to Spain nos sitúa como segundo mejor destino para los jubilados, y Global Citizen Solutions va más allá, incluyéndonos como lugar ideal para los jubilados americanos. Por ello, no es de extrañar que cada vez más pensionistas de EEUU crucen el charco para vivir un retiro dorado.

Este es precisamente el caso de la pareja formada por John Flores y Michael Leitz. Estos dos jubilados extrabajadores del sector de la educación vivían de alquiler en San Francisco, pero cuando accedieron a la jubilación, se dieron cuenta de que no podrían pagar su vivienda muchos años al ser la cuantía de la pensión menor que la de su sueldo.

Ante esta coyuntura se pusieron manos a la obra para determinar adónde podrían mudarse y lo tuvieron claro rápidamente “Lo más cercano al estilo de vida de California es España, así que la elección fue fácil para nosotros”, explica Leitz en una entrevista concedida a CNN.

Ya conocían nuestro país porque lo habían visitado con anterioridad en varios de sus períodos vacacionales. Por ello, comenzaron a estudiar castellano y se mudaron a Valencia, donde vivieron de alquiler durante tres años.

Una casa en un pueblo de España por 45.000 euros

Castillo de Játiva, Valencia (Xátiva Turismo).

Sin embargo, no podían comprar una vivienda en la ciudad del Turia con sus actuales ingresos, por ello apostaron por el mundo rural. Tras explorar los pueblos cercanos a Valencia se decidieron por Xàtiva, uno de los pueblos más bonitos de España, que les encantó por sus atractivos turísticos, su amplia oferta de ocio y la amabilidad de los residentes.

Allí compraron una casa de piedra con 120 años de historia por solo 45.000 euros, impuestos incluidos. Asimismo, invirtieron 40.000 euros en los trabajos de remodelación.

Tras varios meses de obtención de permisos y remodelación, ahora la pareja de jubilados de California está encantada con su nueva vida. “Incluso nuestro gato que vino de California está feliz. La vida tranquila nos encanta”, señalan.

Los 5 mejores pueblos de España para una jubilación tranquila

Según la revista International Living, estos son los 5 mejores pueblos de España donde retirarse

Xàtiva es un municipio tranquilo y precioso, con un castillo en su zona más alta, pero según la revista International Living, no está en su ranking de los cinco mejores pueblos de España para jubilarse y vivir tranquilamente.

Su selección elige a dos localidades de Málaga, Benalmádena y Mijas. Por un lado, uno de los pueblos más bonitos de la Costa del Sol con playa y acuario incluidos y, por otro, un municipio montañoso que ya cuenta con un buen número de residentes extranjero.

Asimismo, la lista incluye a Almuñécar (Granada), lugar perfecto tanto para los amantes del mar como de la montaña; Sitges (Barcelona), mundialmente reconocido como destino LGTBI+; y Miraflores de la Sierra (Madrid), cercano a Madrid y con un gran número de rutas de senderismo. Conoce estos cinco pueblos al detalle en este enlace.

