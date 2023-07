Estos son los 6 bancos que permiten hacer transferencias inmediatas gratis en 2023

Las comisiones por mantener una cuenta corriente o realizar una transferencia bancaria se han disparado. (GETTY)

Las transferencias se saben cuando se hacen pero no cuándo llegan. La teoría es fácil: en un día hábil aparecen en la cuenta a la que se ha enviado. Pero la realidad es más compleja, ya que hay que tener en cuenta si se hace entre semana o el fin de semena o incluso si se hace por la mañana o por la tarde. Por ejemplo, si la haces un lunes a las siete de la tarde lo más seguro es que no llegue hasta el miércoles. Para cuando tengas prisa y necesites que el dinero llegue a su destinatario mucho mucho más rápido tienes dos alternativas.

La primera es usar Bizum, aunque también tiene inconvenientes. Para empezar, no siempre tienes por qué tener el número de teléfono de la persona a la que necesitas mandarle el dinero. Por otro lado, el máximo es de 1.000 euros, por lo que si, por ejemplo, quieres pagar a tu casero o casera el alquiler, tal y como están los precios lo más probable es que necesitaras que ampliaran este límite. Finalmente, si quieres realizar un traspaso entre tus cuentas, a través de esta herramienta no es posible.

Así que la opción que queda es hacer una transferencia inmediata. El dinero tarda menos de diez segundos, sin importar el día de la semana o la hora, y además puedes enviar hasta 100.000 euros. El problema en este caso es que no sale gratis. Mientras que las estándar sí lo son, las inmediatas pueden tener un coste de hasta 12 euros.

De EVO Banco a Banco Pichincha

Sin embargo, hay algunas que te dejan enviar el dinero sin cobrarte nada. Según explica el blog Help my cash, los clientes de Banco Mediolanum que forman parte del programa Mediolanum A Tu Media, por ejemplo, pueden enviar transferencias inmediatas sin coste, además de no pagar comisiones de mantenimiento por su cuenta. A esta entidad se suman: Banco Pichincha, Pibank, Orange Bank, Cajamar y EVO Banco también dejan hacer transferencias inmediatas gratis.

EVO incluso ha innovado para que sus clientes puedan hacer transferencias rápidas y gratis tansolo usando la voz. Se trata de la herramienta EVO VoiceID. El cliente tiene que registrar su voz y la podrá usar como contraseña para realizar operaciones. Desde Help my cash apuntan que una de las principales ventajas de abrir una cuenta en este banco es que no se necesita ningún requito. “Con esta cuenta no pagarás comisiones de mantenimiento, tendrás una tarjeta de débito y crédito sin coste, una rentabilidad del 2% TAE para un saldo de hasta 30.000 euros hasta julio del año que viene y transferencias inmediatas gratis”, aseguran.