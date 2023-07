Estos son los requisitos físicos para ser Policía Nacional: del índice de masa corporal a la tensión

Agentes de la Policía Nacional.

Para muchos es su vocación es formar parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En España, cualquier persona puede acceder a esta profesión siempre y cuando cumpla con los requisitos mínimos que marca la ley. Cuando nos referimos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hablamos del Ejército, la Guardia Civil, la Policía Nacional, policías autonómicas o Policía Local.

Las pruebas y los requisitos para acceder a cada cuerpo de seguridad son diferentes, pues las necesidades y exigencias del cuerpo al que se quiere pertenecer también son distintas.

En el caso de la Policía Nacional, el principal requisito es ser mayor de edad y tener la nacionalidad española. A partir de aquí, se añaden algunas condiciones más relacionadas con especificaciones físicas, exámenes de conocimientos, reconocimientos médicos o entrevistas personales.

Cuestiones biológicas

Durante años se ha exigido a todos aquellos ciudadanos que querían acceder al Cuerpo Nacional de Policía una altura mínima. No obstante, en el año 2022 se aprobó un nuevo reglamento de procesos selectivos y formación en el que se eliminaba la estatura mínima. Sin embargo, tal y como señalan desde el Ministerio del Interior, este requisito se mantendrá en cuerpos específicos dentro del CNP como en los grupos de UIP, UPR o GEO. En estos cuerpos, la altura afecta a la operatividad de la labor policial específica que deben desarrollar los integrantes.

En el pasado, era necesario contar con una altura mínima de 1,65 metros entre los hombres y de 1,60 entre las mujeres. Con esta modificación del reglamento, a partir de 2022, el Cuerpo Nacional de Policía de España se asemejaba a otras policías europeas que como Francia, Italia, Países Bajos, Finlandia, Eslovaquia, Suecia, Noruega, Austria, Irlanda, Reino Unido, Rumanía, Dinamarca y Alemania, que no cuentan con este requisito.

Más allá de la altura, la convocatoria del Ministerio del Interior también especifica que como requisito fundamental para poder acceder a la Policía Nacional, los aspirantes deben contar con un índice de masa corporal no superior a 28, ni tampoco podrá ser inferior a 18. Aunque, se añade que, en algunos casos, se podrán aceptar índices de masa corporal superiores a 28 “si objetiva y claramente se deben, no a un aumento de la grasa corporal, sino a un desarrollo muscular marcado, y no presenta patología ni factores de riesgo sobreañadidos”, se explica.

También se especifica que los aspirantes al cuerpo, no podrán tener una tensión arterial superior a 140 mm Hg de sistólica y/o 90 de diastólica. En relación a la salud de los aspirantes, también quedarán fuera todos aquellos que sufran anomalías genéticas u otras enfermedades que “por su contagiosidad o funcionalidad menoscaben la capacidad para el normal desarrollo de las funciones policiales”.

Con respecto al plano psicológico, no aprobarán las pruebas aquellos que sufran trastornos mentales, trastornos del estado de ánimo de carácter persistente o recurrente, problemas graves de ansiedad, trastornos adaptativos, trastornos relacionados con factores estresantes o trastornos de personalidad.

Pruebas físicas

Además de cumplir los requisitos mínimos, los que deseen ser futuros policías, deben superar unas pruebas físicas que están divididas en tres partes: la primera parte es la realización de un circuito, la segunda se basa en una prueba de fuerza del tren superior: en hombres dominadas y las mujeres deben aguantar la posición, sin realizar las dominadas. Por último, deberán llevar a cabo una carrera de 1.000 metros en un tiempo determinado.

Cada prueba es puntuada de 0 a 10, en caso de puntuar 0 en alguna de las tres pruebas, el resultado sería la eliminación de la convocatoria.

