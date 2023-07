Etapa 14 del Tour de Francia: recorrido del 15 de julio, horario y perfil

Los ciclistas durante una etapa del Tour de Francia (REUTERS).

El polaco Michal Kwiatkowski consiguió este viernes en la cima del Grand Colombier su segunda victoria en el Tour de Francia, mientras que el danés Jonas Vingegaard conservó el maillot amarillo. Sin embargo, este último vio como Tadej Pogacar, tercero de la jornada, le recortó cuatro segundos que, sumados a los cuatro de bonificación, dejan el liderato en un puño, a sólo nueve segundos. El ganador de la pasada edición aseguró sentirse satisfecho del tiempo recortado en la clasificación general del Tour de Francia.

”Es un buen comienzo en la tarea de remontar, creo que ha sido un buen día para nosotros. Me hubiera gustado ganar la etapa, pero esa renta que he recortado es como una pequeña victoria”, aseguró el corredor del UAE, que atacó en el último kilómetro del ascenso al Grand Colombier, única dificultad puntuable de la jornada, reconoció que es difícil sacar de rueda a Vingegaard, “uno de los mejores escaladores del mundo”. ”Hoy lo he intentado con un largo sprint, he estado a punto de no poder terminarlo, pero al final he logrado unos segundos que valen la pena”, apuntó.

Horario y recorrido de la decimocuarta etapa del Tour de Francia 2023

Jornada clave en la lucha por los primeros puestos de la general. El Tour de se mete de lleno en los Alpes con una jornada de alta montaña. Tendrá un recorrido relativamente corto (152 kilómetros), pero seguramente sin un solo momento de respiro más allá de la neutralizada en Annemasse, al borde de la frontera con Suiza. El trazado está compuesto por cinco ascensiones y una segunda parte de etapa más dura que la primera. El Joux Plane, uno de los puertos más duros de esta edición, será la última ascensión antes de afrontar el último tramo que finalizará con un brusco descenso rumbo a Morzine.

Así será la etapa 14 del Tour de Francia. Foto: Letour

El sindicato de corredores (CPA) solicitó si se podía modificar dicho descenso, pero la organización de Tour lo rechazó refutando que hay protecciones de seguridad (hasta colchones) situadas en diversos puntos y el asfalto ha sido mejorado recientemente para que los ciclistas tuvieran un mejor paso.

En definitiva, 4.200 metros de desnivel acumulado. Y lo más atractivo será el encadenado final de los puertos de la Ramaz (13,9 km al 7,1% de desnivel medio) y el Joux Plane (11,6 km al 8,5%), que además estará bonificado con segundos extra para la clasificación general, antes del último descenso hasta la tradicional meta en Morzine. La salida está prevista a las 13:05 horas y la llegada, si se cumpliese el mejor horario previsto por la organización, a las 17:33 horas de la tarde en Morzine.

