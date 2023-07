Los hijos de actores españoles que siguen el camino de sus padres: de las hermanas Segura a Miguel Bernardeau

Gabriel Guevara, Miguel Bernardeau o las hermanas Segura son algunos de los hijos de actores emergentes

La semana pasada llegó a los cines Vacaciones de verano, la nueva comedia de la mano de Santiago Segura y Leo Harlem en la que también participa Sirena Segura, hija del director. La joven de 9 años se ha convertido, junto con su hermana Calma en uno de los rostros reconocibles en las películas de su padre, continuando una larga tradición de hijos de actores y actrices que terminan siguiendo los pasos de su padre, aunque en este caso haya sido desde una edad bien temprana.

Sirena debutó en el cine con Padre no hay más que uno, en la que apenas tenia 5 años, mientras que su hermana lo había hecho ya con Torrente 5: Operación Eurovegas. Ellas no son las únicas, porque en los últimos años ha salido una nueva camada de actores y actrices que desciende de familia de intérpretes y que en gran medida están comenzando a seguir los pasos de aquellos. Te traemos algunos de ellos.

Irene Escolar

La actriz madrileña es un muy buen ejemplo de que se puede descender de una gran familia de intérpretes y aun así hacerte un nombre de manera independiente. Escolar es hija José Luis Escolar y procede de la familia Gutiérrez-Caba, siendo su abuela Irene Gutiérrez Caba y su tía abuela Julia Gutiérrez Caba. Aun con todo, Irene Escolar ha logrado abrirse camino en la industria por su propia cuenta y así lo ha demostrado desde bien joven, con participaciones en Los girasoles ciegos o Un otoño sin Berlín, por la que obtuvo el Goya a actriz revelación. Además, Escolar ha demostrado ser una actriz multidisciplinar con una gran trayectoria en los teatros más allá de la pantalla. Ahora tiene pendiente de estreno dos películas muy esperadas, Las chicas están bien y Las largas sombras.

Greta Fernández

La barcelonesa de 28 años es otra de las grandes actrices del momento que también es descendiente de actores. En concreto su padre es nada menos que Eduard Fernández, ganador de tres premios Goya y uno de los actores españoles más prestigiosos. Junto a él actuó en La hija de un ladrón, que si bien no fue ni mucho menos su debut si que puso a la actriz en el mapa y le valió su primera nominación al Goya, entre otros premios. Greta Fernández acaba de estrenar Unicornios, en la que da vida a una joven independiente y con personalidad que se abre camino en un mundo lleno de prejuicios sociales.

Greta Fernández es Isa en 'Unicornios'

Nicolás Coronado

Al contrario que en otros casos, a este actor de 35 años el apellido sí le delata. El actor y modelo madrileño pertenece a la familia Dominguín Bosé, pues es hijo de la modelo Paola Dominguín Bosé, hija del torero Luis Miguel Dominguín y de la actriz Lucía Bosé. Y, por si fuera poco, su padre es José Coronado, ganador del Goya y uno de los mejores actores de su generación. A Nicolás Coronado lo hemos podido ver en películas como Demonios tus ojos y Oro, aunque más célebre ha sido su participación en la televisión con roles en Tierra de lobos, Águila Roja, Servir y proteger o la reciente Valeria.

Gabriel Guevara

El hombre de moda tras el estreno de la gran película de Amazon Prime Video en español no es otro que Gabriel Guevara, quien comparte pantalla con Nicole Wallace en el drama romántico que triunfa en la plataforma. Sin embargo, no todo el mundo sabe que Guevara es hijo de Marlène Mourreau, actriz francesa que desarrolló gran parte de su carrera en España, apareciendo en programas como El semáforo y series como Mediterráneo o Paraíso. A Guevara ya le hemos podido ver en Skam España y HIT, pero a juzgar por el éxito de Culpa Mía lo veremos a partir de ahora mucho más en cine.

Belén Écija

Puede que por apellido no suene tanto, pero sí por nombre. La Belén más famosa de la televisión española, Belén Rueda, y el creador de muchas de las grandes series de nuestro país como Los serrano o 7 vidas, Daniel Écija, son sus padres. No obstante, Belén optó primero por seguir los pasos de su padre y no de su madre, yendo a estudiar a EEUU guion y producción y participando en series como Velvet dentro de ese apartado. Sin embargo, con los años le ha ido saliendo la vena más actoral y desde entonces ha participado en series como La valla, 4 estrellas o Madres: Amor y vida, precisamente junto a su madre Belén Rueda.

Gabriel Guevara junto a Nicole Wallace en 'Culpa mía'

Miguel Bernardeau

Probablemente el actor hijo de actores más conocido en la actualidad, el caso de Miguel Bernardeau es el más famoso. El otrora protagonista de Élite es hijo del productor Miguel Ángel Bernardeau y la actriz Ana Duato, conocica principalmente por su papel en Cuéntame cómo pasó. Más allá de su descendencia, Bernardeau se ha formado desde bien joven en la interpretación, asistiendo a las escuelas de actuación Santa Monica College y American Academy of Dramatic Arts en Estados Unidos. Aunque dio el salto al cine en 2017 con Es por tu bien y en la televisión junto a su madre en Cuéntame cómo pasó, sin duda su salto a la fama fue con Élite, en la que durante cuatro temporadas dio vida a Guzmán. Además, próximamente dará vida al El Zorro en una nueva serie en torno al icónico personaje.

María Isabel Blakstad

Hija de la gran actriz Ángela Molina y del empresario canadiense Leo Blakstad, María Isabel Blakstad cuenta con apenas 20 años pero un brillante futuro por delante. Su hermana, Olivia Molina, ya se ha desempeñado como actriz en Física o Química, Bajo Sospecha o Amar es para siempre, aunque es cierto que se lleva con ella más de veinte años. Por su parte, María Isabel aún no ha decidido su futuro y si quiere seguir del todo los pasos de su madre, pero sí por lo menos que quiere dedicarse también al mundo de cine, aunque parece que de momento más detrás de las cámaras que frente a ellas.

Ainara Elejalde

Una de las últimas apariciones de un descendiente de actores en el cine ha sido la de Ainara Elejalde, hija del famoso Karra Elejalde y la también actriz Silvia Bel. Desde pequeña se contagió de la pasión de ambos por el mundo de la interpretación y, aunque al principio entró a estudiar Bellas Artes, ha terminado desarrollando su pasión por la actuación desde que entrase en el Colegio de Teatro de Barcelona. Hace nada ha dado su salto al cine con Els encantats, su primera aparición y en la que ha compartido pantalla con Laia Costa.

