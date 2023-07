La mujer que votó para el 23-J desde el chiringuito: “Correos me trajo el sobre a la playa”

Se enteró de que tenía que votar cuando estaba de vacaciones, así que decidió pedir el voto al chiringuito, donde pasa la mayoría del tiempo en esta época

La cuenta atrás para las elecciones generales del próximo 23-J ha comenzado. Debates y encuestas al márgen, hay un dato que llama la atención de los ciudadanos: el voto por correo ha batido todos los récords. La avalancha de solicitudes obligó al servicio de Correos a reforzar tanto los horarios como el personal. Este miércoles, sin ir más lejos, se alcanzaban las 2,3 millones de peticiones. El plazo para solicitar el voto por correo se cierra el 13 de julio, pero las papeletas se pueden depositar hasta el día 20. La cita con las urnas, atípica por caer en pleno verano, coincide para muchos con las vacaciones. Con todo, la fecha no tiene porque ser un problema.

Mayra Pérez, vecina de Pamplona, suele pasar el verano con su familia y amigos en la costa de Málaga. Los meses de julio y agosto se queda hasta el atardecer en la playa. El día en el que Pedro Sánchez hizo público el adelanto electoral, tuvo claro que no podía dejar de participar en los comicios: “Pedí el voto por correo el 5 de junio”. El pasado viernes, casi un mes después, el sobre certificado llegó a manos de la navarra, aunque el destino escogido para recogerlo dejó sin palabras a la cartera.

Mayra Pérez pidió el voto por correo y se lo han entregado en el chiringuito en el que veranea. (Cedida)

“Me enteré de que tenía que votar durante mis vacaciones, entonces no sabía a dónde pedirlo. Miré los plazos, para calcular cuándo podía llegar. Entonces, vi que iba a estar en Manilva (Málaga), porque en verano siempre me vengo aquí. Como durante el día nunca estoy en casa, lo pedí al chiringuito, porque ahí sabía que me llegaba seguro”, explica Mayra a Infobae España.

Un local de espetos y <i>pescaíto frío</i>

La mujer puso en el apartado del destinatario la dirección del Manilva Beach, un restaurante de espetos, pescaíto frito y cócteles en primera línea de playa. “La cartera se pensaba que era para una trabajadora del chiringuito, pero cuando vio que era para una clienta, le hizo mucha gracia”, cuenta la protagonista de esta anécdota.

Mayra no ha perdido el tiempo y, nada más recibir el paquete, se acercó a la oficina de Correos para votar. “Los camareros me conocen, porque vengo todos los años. Cuando leyeron mi nombre, se lo dijeron a la cartera y me trajo el sobre a la playa”, explica. Este miércoles, cinco días después de la entrega, la cartera se acercó al local para saludarla y pedirle una foto porque, según dijo, le había resultado divertido el encuentro. Mayra, que continúa disfrutando de sus vacaciones, se ha mostrado “muy agradecida” con el personal de Correos.

