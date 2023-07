Alcaraz no baja revoluciones ante Rune y se cita con Medvedev en semifinales de Wimbledon

Carlos Alcaraz durante los cuartos de final de Wimbledon (REUTERS/Hannah Mckay)

Carlos Alcaraz sigue escribiendo capítulos del que ya es, sin lugar a dudas, el mejor Wimbledon de su vida. Con la moral por las nubes después de estrenar su palmarés en hierba en Queen’s, el tenista número uno del mundo quiere seguir de dulce, a toda costa, en Londres. Partido tras partido, parece empeñado en conseguir brillar también en el Grand Slam del pasto, donde sólo Jarry y Berrettini han conseguido arrebatarle un set en lo que va de torneo. Holger Rune, que tan bien le conoció cuando todavía eran niños, ya no podrá decir lo mismo: el español le despachó en tres mangas para colarse, por primera vez, en la antesala de la final del tercer grande del curso (7-6 [3], 6-4, 6-4).

No contento simplemente con el hito de estar en semifinales en la Catedral del deporte de la raqueta, Alcaraz se ha convertido en el tenista más joven de la historia con presencia en esta ronda de Wimbledon. Lo consiguió en un nuevo ejercicio de solidez en su juego: aguantó las embestidas contrarias cuando más igualado estuvo el encuentro y aprovechó sus oportunidades de marcar las diferencias cada vez que estas se presentaron.

La balanza de la oda a la juventud que supusieron estos cuartos de final se decantó a favor del murciano tras un primer set en el que su empecinamiento y el de Rune en no dar su brazo a torcer forzaron que todo se decidiese en el tie-break. Tras una retahíla de puntazos soberbia a un lado y otro de la red, Alcaraz tomó la iniciativa para no volver a soltarla en un desempate en el que él no tembló. A diferencia del que fuera su pareja de dobles años atrás, que falló en el peor momento (doble falta y resto erróneo). Pequeños detalles que el de El Palmar aprovechó para pasar a comandar el electrónico.