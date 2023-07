El público de Wimbledon aplaude el emotivo gesto de Alcaraz con Berrettini al terminar el partido

Alcaraz aplaude a Berrettini tras acabar el partido (REUTERS).

Carlos Alcaraz y Matteo Berrettini llegaron a al pista central del All England Club con el mismo objetivo de acceder a cuartos de final de Wimbledon, pero tras haber realizado diferentes caminos. El del español, cargado de triunfos y títulos, los conseguidos en Buenos Aires, Indian Well, Barcelona, Madrid y Queen’s, mientras que el del italiano ha estado plagado de obstáculos en forma de lesiones durante el último año y medio. Unos días antes del comienzo de Wimbledon, Berrettini no tenía clara su presencia en la Catedral del tenis. Aterrizó en Londres con la esperanza de que “el ambiente me ayudara, pero no estaba seguro”, una semana después, ha revertido la situación hasta el punto de afrontar su cuarto partido en Wimbledon.

Un rendimiento que ni él mismo se esperaba tras la lesión abdominal que sufrió. “No podía hacer cosas básicas, como subirme al coche o estornudar. Perdí el gusto por el tenis. Pasé días en la cama pensando en los torneos que me perdí, las lesiones que tuve, la tristeza que sentía. Pensé ‘tengo que volver y sentirme vivo cuando juego’. No podía hacer cosas básicas, como subirme al coche o estornudar. Perdí el gusto por el tenis. Pasé días en la cama pensando en los torneos que me perdí, las lesiones que tuve, la tristeza que sentía. Pensé ‘tengo que volver y sentirme vivo cuando juego”, confesó el italiano.

Alcaraz mostró su respeto por Berrettini

Berrettini lo intentó, por momentos parecía que podía lograrlo, más aún después de llevarse el primer set, pero Alcaraz se acabó imponiendo. Sacó su resto a pasear y exhibió un sinfín de recursos para remontar la primera manga y lograr el billete a cuartos de final de Wimbledon, territorio inhóspito por el español en dicho torneo.

A touch of class from @carlosalcaraz as he applauds his opponent Matteo Berrettini 👏#Wimbledon pic.twitter.com/StQXPYyGax — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2023

Una vez acabado el encuentro, Alcaraz, sabedor de la cantidad de óbices superados por el italiano para llegar hasta la competir, se unió al público de Wimbledon y aplaudió mientras Berrettini abandonaba la pista central del All England Club. Gesto que también fue aplaudido por la grada en señal de conformidad con el español.

El partido, además del bello gesto final, dejó uno de los mejores puntos del torneo. Lo consiguió Alcaraz desde fuera de la pista colando la pelota entre el poste de la red y el juez de silla. El público de Wimbledon se levantó de sus asientos con las manos en la cabeza para admirar una obra de arte similar a las que anteriormente las firmaba Roger Federer. Alcaraz se llevó el partido y la clasificación para cuartos de final donde le espera Rune, otro hueso duro de roer.

