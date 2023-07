La DGT actualiza la norma sobre autocaravanas y distingue entre estacionamiento y acampada

Autocaravana en un acantilado

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha aprobado este martes la actualización de la instrucción que regula el uso de las autocaravanas y campers y ha incorporado una diferenciación expresa entre estacionar y acampar estos vehículos, lo que evitará sanciones a los usuarios.

La Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning ha valorado como “una gran noticia” este cambio en la instrucción 08 V-74, que durante 15 años ha sido “referente” para los usuarios y “utilizada en los conflictos producidos por la falta de una normativa específica” en el Reglamento General de Circulación.

Te puede interesar: Este es el carnet que necesitas para conducir una autocaravana, una caravana o una camper

Esta instrucción ha servido de base para que las comunidades autónomas desarrollen sus normativas de regulación de las áreas de pernocta para las autocaravanas.

Ambigüedad en la norma

Sin embargo, “cierta ambigüedad” en el texto ha dado lugar durante todos estos años a “alguna situación problemática” para los conductores en “algunos municipios que siguen siendo contrarios al autocaravanismo”.

La nueva instrucción viene a solventar este problema al diferenciar con claridad el estacionamiento, una maniobra regulada por el Reglamento General de Circulación, y la acampada, actividad regulada por la normativa de Turismo.

Básicamente, si el vehículo está con el motor parado y en contacto con el suelo únicamente a través de las ruedas (no utiliza patas estabilizadoras ni cualquier otro artilugio de apoyo), no ocupa más superficie que la que invade cuando está cerrado y no emite fluidos ni ruidos al exterior, está estacionado.

Y por lo tanto, en este caso no tiene "otras obligaciones diferentes de las que tienen el resto de automóviles de sus mismas características técnicas".

La Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning ha agradecido a la DGT su colaboración en los últimos meses para lograr “esta importante instrucción para todo el colectivo autocaravanista”.

Y ha recordado que continuará negociando la consecución de una “normativa específica y más concreta” para estos vehículos dentro del Reglamento General de Circulación, ya con el nuevo equipo que se forme tras las elecciones generales.

Seguir leyendo: