Pilar Vidal se estrena en ‘Y ahora Sonsoles’ con una pulla de Sonsoles Ónega: “No calla”

Tras ser una de las protagonistas del reencuentro de los protagonistas de Sálvame, programa en el que colaboraba, Pilar Vidal ha dado la sorpresa y este miércoles se ha estrenado en la cadena de la competencia, Antena 3. La periodista se ha convertido en una de las nuevas apuestas de Y ahora Sonsoles, el magacín que presenta Sonsoles Ónega cada tarde en la cadena de Atresmedia y que este verano ha apostado por actualizar a sus colaboradores.

“Pilar Vidal, que se incorpora a este programa. Querida compañera, bienvenida”, le ha dicho la conductora para recibirla, sin saber que unos minutos después tendría que regañarla en público. Pilar ha llegado a plató para hablar sobre la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, que se celebra este sábado 8 de julio, compartiendo sus impresiones sobre cómo será el enlace.

Pero su intervención no ha terminado ahí. Sonsoles se disponía a introducir un vídeo sobre Mario Vargas Llosa y su estado de salud cuando se ha escuchado un “bueno” proveniente de su nueva colaboradora. “Pilar, hija mía, me haces un audio dos maravilloso, que yo soy muy sensible a todas las cosas... Mario continúa ingresado. ¿Hay algo mal en lo que he dicho?”, le ha preguntado sin perder la sonrisa. “Perfecto”, ha sido la respuesta de Vidal, que ha dejado continuar a la presentadora.

Sin embargo, tras la emisión del mismo, Sonsoles Ónega ha contado lo que había sucedido durante el corte. “Es que Pilar habla todo el rato... Habla en la publicidad, en los vídeos, mientras yo leo... Pilar no calla”, le ha dicho a modo de pulla. “. Lejos de enfadarse, la comunicadora ha tirado de sentido del humor y, riendo, le ha dicho: “Bueno, nos dedicamos a eso, ¿no? A hablar”.

Pese a ello, el buen ambiente ha estado presente en todo momento y en los últimos minutos Sonsoles Ónega se ha dirigido a ella para hacerle sentir acogida. “Pilar, te tengo que decir una cosa. Estoy sufriendo, porque el sofá es incomodísimo y te lo vamos a cambiar. Tú, a pedir de boca”, le ha dicho, a lo que la periodista ha reconocido que era verdad, “es que no sabes cómo ponerte. Si recto o de lado, que es un horror por el plano”.

“Vamos a hacer pruebas para que estés como en casa”, le ha prometido la presentadora, que además le ha querido transmitir un mensaje: “Me dicen, ‘dile a Pilar que este programa es más corto que el otro del que viene’”. “Claro, ya lo he notado. ¿Qué quieres decir? Que quiero hablar más, ¿no? ¿Que me quedo con ganas?·, ha respondido entre risas la nueva colaboradora, que promete dar mucho juego.

