La Justicia ordena la repetición de las elecciones en dos mesas de un municipio de Murcia que podría llevar a un vuelco electoral

Voto en blanco, nulo o abstención: ¿cómo contabilizan? (EFE).

Tras las elecciones del 28-M, el Partido Popular se hizo con gran parte de los gobiernos tanto autonómicos como municipales, tiñendo de azul prácticamente todo el mapa español. Por este motivo, en aquellos territorios en los que los socialistas han conseguido entrar en el Ejecutivo se celebraron como si del propio Gobierno nacional se tratara. El problema es que, ahora, el PSOE podría perder uno de los ayuntamientos, en concreto el de Ceutí, una localidad de Murcia. Y es que, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) ha ordenado que se repita la votación en dos mesas electorales de dicho municipio donde 27 votos fueron considerados como nulos.

La Sala de lo Contencioso Adminsitrativo del TSJMU ha establecido un plazo de tres meses para que se repitan los comicios de dicho territorio. Una decisión a la que han llegado después de que el tribunal haya decidido estimar parcialmente el recurso contencioso electoral interpuesto por Vox contra el acuerdo 19 de junio de la Junta Electoral de Zona de Mula de proclamación oficial de candidatos electos al Ayuntamiento de Ceutí en las elecciones municipales.

Te puede interesar: El exconcejal de Urbanismo de Almeida ficha por la promotora a la que adjudicó cinco parcelas

Los magistrados han señalado que irregularidades se produjeron en las mesas 01-002-B y 01-006-A, ya que al no contenerse en los sobres remitidos a la Junta Electoral de Zona los 27 votos reputados nulos, “sí puede ser relevante, en cuanto que la formación política recurrente quedó a tres votos de obtener un concejal”. Es decir, que Vox podría haber conseguido un concejal con esos votos.

Te puede intersar: La repesca de la mesa electoral: estás obligado a ir si te llaman fuera de plazo en estos casos

Según el comunicado difundido en la página del Poder Judical, la resolución aclara que se “ha privado a la Junta Electoral de Zona de la misión que tiene de verificar el control de legalidad del proceso de votación desarrollado en las Mesas Electorales y, como tal, dotar de validez a los votos que estime indebidamente declarados nulos por aquellas”. Esta situación, además podría suponer todo un vuelco electoral en la localidad.

Vuelco electoral

El problema de esta repetición electoral en esas dos mesas es que puede poner fin al breve gobierno socialistas y para otorgárselo al bloque de la derecha. El PSOE, encabezado por Sonia Almela, consiguió un total de nueve escaños, lo que le abrió las puertas del Consistorio con mayoría absoluta. En segundo lugar, se situó el PP con cinco escaños, Vox con dos y Ciudadanos con uno. En el caso de que de Vox consiguiera tres de esos votos declarados nulos, sumaría un concejal más, mientras que la socialista perdería uno. Es decir, que la derecha sumaría más que el PSOE y podría entrar en el Ayuntamiento.

Te puede interesar: Alertan de una estafa en la que advierten de que estás en una mesa electoral vía mail

Eso sí, dando por hecho que Ciudadanos se uniría al bloque de la derecha en lugar de al PSOE. Algo que parece no estar del todo claro, ya que durante la pasada legislatura la formación naranja junto a los socialistas presentaron una moción de censura que le concedió la alcaldía al PSOE. Lo que está claro es que en menos de tres meses Ceutí deberá volver a someterse a unos comicios.

Las reacciones de los partidos

Vox no ha dudado en celebrar la decisión que ha tomado el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. En concreto, su vicesecretario jurídico provincial, José Garre, ha afirmado: “Nos alegra que la Sala del TSJ nos haya dado la razón. Como ya dijimos, nos faltaron 3 votos para haber conseguido un concejal más en detrimento del PSOE, lo que podría incluso cambiar el régimen de gobierno del Ayuntamiento de Ceutí y no poder comprobar si la declaración nulidad de esos 27 votos nulos se había realizado correctamente, no solo suponía un perjuicio para VOX, sino para el sistema electoral en sí, pues no se podía saber la voluntad real de los electores”.

Por su parte, la candidata socialista considera que lo que está ocurriendo “no tiene sentido”, ya que “en ningún sitio dice que los votos nulos se tengan que guardar”. Y es que, ella podría ser la principal afectada por esta repetición ya que perdería la alcaldía.

Seguir leyendo: