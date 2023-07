La regla 50/30/20: así es el truco para ahorrar miles de euros al año con sueldos medios

La senadora de EEUU, Elizabeth Warren, propone un método de ahorro para trabajadores con sueldos medios. (Freepik)

El año alcanza su ecuador y los consumidores se preguntan cómo es posible ahorrar con las vacaciones de verano a la vuelta de la esquina. La senadora estadounidense Elizabeth Warren propone en su libro All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan un método de ahorro eficaz para trabajadores con sueldos medios. La profesora y académica, especializada en derecho de quiebras, ha popularizado en todo el mundo la fórmula 50/30/20.

Esta combinación de números puede parecer, en un primer momento, una ecuación de difícil comprensión. Nada más lejos de la realidad. Se trata de un truco con el que planificar los gastos y los ahorros en momentos clave para las carteras de buena parte de la población. La regla contempla, entre otros acontecimientos, la vuelta al colegio, la compra mensual y los imprevistos con los que los ciudadanos se pueden encontrar durante sus escapadas de ocio.

La fórmula 50/30/20 debe su nombre a un cúmulo de porcentajes. Estos números simplifican la parte del dinero que cada persona dedica a los distintos capítulos de la receta. La división pone el foco, por este orden, en los gastos básicos, las actividades recreativas y el ahorro.

¿Cómo funciona la fórmula 50/30/30?

La regla 50/30/20 toma como base los gastos mensuales, que se organizan en torno a tres ejes fundamentales. El 50% del dinero se utiliza para hacer frente a las necesidades básicas. En este apartado entran, por ejemplo, el pago del alquiler, los recibos de la luz, las hipotecas o la cesta de la compra. El 30% de la nómina se destina al ocio. En esta categoría entran todos los gastos puntuales que son prescindibles, pero que mejoran significativamente la calidad de vida de las personas. Entre otras actividades, se consideran parte de esta sección las suscripciones mensuales a las plataformas de streaming, las entradas de cine o la cuenta de una cena con amigos.

Por último, el 20% restante se debe reservar, según la fórmula 50/30/20, para el ahorro. Esta es la técnica que recomiendan los expertos para forjar un colchón y poder afrontar sin dificultad futuros imprevistos. Las inversiones se incluyen en este porcentaje. No obstante, para determinar qué cantidad de dinero se debe asignar a cada categoría, los interesados tienen que calcular primero a cuánto ascienden sus ingresos una vez aplicadas las retenciones de impuestos. Para ilustrar la situación con un caso práctico, una persona que cobre 1.000 euros al mes, debe reservar la mitad para los gastos básicos y otros 200 euros como parte de sus ahorros. Los 300 euros restantes se pueden utilizar para actividades lúdicas o de ocio.

