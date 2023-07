Alberto Núñez Feijóo, el político que sorprende por su vida personal: una infancia dura, un hijo a los 55 y casado con una exdirectiva de Inditex

Alberto Núñez Feijóo en una imagen de sus redes sociales. (instagram.com/anunezfeijoo)

La cuenta atrás para las elecciones del próximo 23 de julio ya ha comenzado y los políticos que buscan la victoria en las urnas están aprovechando cada día que resta para darse a conocer y sacar el mayor número de votos posible. Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular, no es una excepción y estas últimas semanas las ha dedicado a recorrer platós de televisión, estudios de radio y eventos para que su rostro cale entre los españoles.

Pese a que lleva años dedicado a la política, lo cierto es que su nombre comenzó a sonar con fuerza en abril del año pasado tras ser designado presidente de la formación azul. Desde entonces no ha parado de acaparar titulares, y si bien la gran mayoría se deben a su trabajo, algunos están relacionados con su vida personal, la cual despierta mucha curiosidad.

Natural de Orense, el político pasó su infancia en un pequeño municipio de menos de 2.000 habitantes llamado La Peroja, donde creció en el seno de una familia sencilla y humilde. Su padre, Saturnino Núñez, trabajaba en una empresa de obras, y su madre se llama Sira Feijóo. Creció acompañado de su hermana Micaela, pero también de sus abuelos, que formaron una parte importante en aquellos primeros años. Especialmente su abuela paterna, Eladia, quien regentaba una tienda de ultramarinas muy conocida en el pueblo por la que Alberto era famoso entre sus vecinos.

Como siempre ha dicho no tuvo una infancia fácil y es que, como narró a Bertín Osbone en Mi casa es la tuya, cuando tenía diez años sus padres le mandaron a un internado en León, una vivencia que le marcó. “Que a un chaval con diez años lo metan en un tren con una maleta que podría llevar con dificultad y lo manden a León sin más, eso te marca”, narró.

Una época “dura”, en sus propias palabras, de la que sin embargo tiene un buen recuerdo y es que aprendió a desenvolverse solo. “Me enseñaron a estudiar, me enseñaron a jugar al balonmano, me enseñaron a levantarme a las siete y media de la mañana y me enseñaron a currar, porque en ese colegio no había personal que hiciese nada. Éramos los alumnos los que hacíamos las camas, barríamos el colegio, las clases, el dormitorio, el fregadero, los patios, las letrinas…”, contó hace unos días en El Hormiguero.

Cuando cumplió la mayoría de edad dejó atrás León y regresó a Galicia para estudiar Derecho en Santiago de Compostela y es que quería ser juez. Sin embargo, el despido de su padre le obligó a abandonar su sueño, pues tenía que ayudar en casa, y se centró en algo más modesto, presentándose a las oposiciones de la Xunta en 1985. Aprobó con nota dos meses después de comenzar a estudiar y pasó a ser miembro del Cuerpo Superior de la Administración General de la Xunta.

La política llamó a su puerta en 1991 y comenzó a pasar de un cargo a otro, cada cual más importante, hasta llegar a ser vicepresidente y presidente de la Xunta de Galicia en 2009. Fue precisamente ese año cuando sucedió algo clave a nivel personal, pues se desveló su relación con la periodista Carmen Gámir, quien fue su pareja durante más de diez años.

Muy discreto en lo referente a su vida personal, no se conoce cuándo comenzaron a salir, tan solo que se conocieron a comienzos de los años 2000 y que rompieron antes de 2013, cuando Alberto fue fotografiado con otra mujer.

Resultó ser Eva Cárdenas, su actual pareja y una mujer muy conocida en el mundo empresarial por ocupar un alto cargo en Inditex. Según contó Feijóo, se conocieron en 2009 en un vuelo de Madrid a La Coruña, pero no comenzaron a salir hasta tres años después, cuando se reencontraron y empezaron una relación marcada por la discreción. Actualmente llevan una década juntos y se han dejado ver juntos en contadas ocasiones, una de las últimas durante los premios Goya 2023.

A finales de 2016, cuando Alberto Núñez Feijóo tenía 55 años, saltaba a los titulares tras conocerse que iba a ser padre de su primer hijo junto a Eva. El 15 de febrero de 2017 anunció la llegada al mundo del niño a través de su perfil de Twitter: “Muy felices por la llegada de Alberto. El niño y la madre están bien. Yo, orgulloso de ella”, escribió.

Sobre su paternidad, que también mantiene en un segundo plano, habló con Bertín Osborne en 2022: “Es duro. Es el único hijo que tengo. Lo he tenido a los 55 años para que veas que me tomo las cosas con tranquilidad. Y estoy feliz. No es lo mismo tener un hijo a los 25 que a los 55. Disfruto cada hora”, afirmó, dejando claro que su trabajo como padre es prioritario.

