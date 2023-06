Alcaraz, baja en Hurlingham a pocos días de su debut en Wimbledon

Alcaraz durante la final de Queen's ante De Miñaur (REUTERS).

Carlos Alcaraz ha modificado su preparación para Wimbledon. El plan inicial pasaba por disputar el torneo de Queen’s y después la exhibición de Hurlingham, sin embargo, este último escenario no contará con uno de los actores protagonista. Las molestias musculares que sufrió en la final del torneo de Queen’s, tuvo que ser vendado en el abductor de su pierna derecha, aún le hace estar entre algodones. Lo que en un primer momento parecía ser una pequeña molestia, de momento ya le ha obligado a suspender dos partidos. Ante Holger Rune y Dominic Thiem, ambos correspondientes a la exhibición en Hurlingham. El tenista, junto a su equipo médico, ha decidido guardar reposo ante la cercanía temporal de Wimbledon.

Te puede interesar: Alcaraz se convierte en uno de los tenistas más completos del mundo: arrebata otro récord a Djokovic, Federer y Nadal

Estos días se están disputando las rondas clasificatorias y no será hasta la semana que viene, concretamente el martes, cuando el murciano debute en el tercer Grand Slam de la temporada. La cancelación de los dos partidos responde más a precaución que a solución para una lesión. Carlitos descansó por completo el lunes y el martes se dejó ver junto a su entrenador, Juan Carlos Ferrero, por las instalaciones de Wimbledon antes de ir a jugar al golf. Su hoja de ruta pasa por realizar trabajo de recuperación hasta el viernes que vuelva a pisar una pista de entrenamiento donde ya se han ejercitado los principales candidatos como Novak Djokovic, que lleva desde el fin de semana ejercitándose, Andy Murray, que se tomó un descanso tras perder en Queen’s, y Matteo Berrettini, que no pudo participar en Queen’s por problemas físicos.

Te puede interesar: Alcaraz se gradúa en hierba: campeón de Queen’s y número 1 del mundo antes de Wimbledon

Lanzado a Wimbledon

Antes de que las pequeñas molestias físicas hicieran acto de presencia, Alcaraz llegaba lanzado a Wimbledon. Conquistó el torneo de Queen’s en su primera edición y además recuperó el número uno del ranking mundial que le permite ser cabeza de serie para el tercer Grand Slam. Pese a su poco bagaje sobre hierba, es la superficie donde menos partidos ha disputado, nadie se atrevía a bajarle de las apuestas. “No tengo tanta experiencia y en los partidos que he jugado me ha costado un poquito. Djokovic junto con Federer son de lo mejor que ha pisado una pista de hierba, así que va a ser complicado. Kyrgios ya hizo una final de Wimbledon, tiene un juego muy bueno aquí. No voy a decir que no estoy capacitado de ganar a Djokovic, pero en esta superficie tengo menos posibilidades”, afirmó Alcaraz.

El murciano ganó en Queen’s su primer título sobre hierba y completó la corona tenística: ya ha conquistado torneos en las tres superficies. Lo hizo con 20 años y un mes, superanro en precocidad a Federer, que lo logró 21 años y diez meses y a Djokovic y Nadal que lo consiguieron a los 24 años y 22 años respectivamente. Tan sólo cuatro tenistas, Björn Borg, con 17 años y 11 meses, Mats Wilander y Lleyton Hewitt (19 años y tres meses ambos ), y Jimmy Connors (19 años y 11 meses), lo consiguieron antes que Alcaraz.

El nuevo objetivo del murciano es llegar en las mejores condiciones posibles a su debut en Wimbledon y plantar cara a Djokovic, principal favorito, en la catedral del tenis. Hasta entonces, seguirá haciendo trabajo de recuperación y recopilando toda la información sobre su buen nivel mostrado en el torneo de Queen’s.

Seguir leyendo: