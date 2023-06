La número 1 de Yolanda Díaz en Barcelona anuncia que Sumar incluirá el derecho a decidir en su programa y el partido matiza

Yolanda Díaz presenta las candidaturas de la lista de SUMAR para las elecciones del 23J Diego Radamés / Europa Press

Aina Vidal, la número uno por Barcelona en la lista de Sumar, la cuota de En Comú Podem, ha señalado este jueves en el acto de presentación de los candidatos de Sumar de Cataluña para las elecciones generales del próximo 23 de julio, que la plataforma liderada por Yolanda Díaz incluirá en su programa electoral la celebración de un referendum de autodererminación en Cataluña.

“Cataluña debe votar su futuro. Formará parte de nuestro programa electoral”, ha anunciado la diputada que pasará a ser, tras estos comicios la portavoz del espacio a la izquierda del PSOE en Cataluña, ha defendido.

“Solo hay un voto seguro en Cataluña, es el único que no es una moneda al aire que no sabemos dónde irá”, ha recordado la cabeza de lista de Barcelona, que ha defendido que “estas elecciones no van solo de ganar a la derecha, sino de saber qué proyecto de país queremos”.

Además, la líder de los Comunes en Madrid ha puesto en valor todo lo conseguido en estos últimos cuatro años por el Gobierno de coalición, “subiendo el salario mínimo, y los salarios en general” y por su apuesta por “la lucha contra la emergencia climática, la lucha por conseguir una semana laboral de cuatro días y la importancia en seguir avanzando en el diálogo” como partes de su programa.

Yolanda Díaz evita entrar y Sumar matiza

La líder de Sumar y aún vicepresidenta del Gobierno ha sido preguntada por lo anunciado por la candidata de Barcelona al Congreso de los Diputados. La candidata a la presidencia del Gobierno ha eludido la respuesta y se ha centrado en explicar la última propuesta que han anunciado: el bono social de emergencia para hogares hipotecados. Díaz ha explicado que lo que plantea es una compensación para las hipotecas de hasta 250.000 euros y una antigüedad de hasta 10 años a los contratos hipotecarios afectados por el alza de los tipos de interés impulsados por el Banco Central Europeo.

Fuentes de Sumar señalan a la agencia Europa Press que los comunes “defienden lo que siempre han defendido para Cataluña” y que Sumar tendrá como punto programático “una consulta para la ratificación de un acuerdo entre Cataluña y el resto de España que surja de la mesa de diálogo”, que negocian el Gobierno y la Generalitat.

Unidas Podemos siempre ha mantenido su defensa al “derecho a decidir” de Cataluña, aunque siempre han matizado que, de celebrarse esa hipotética consulta, el espacio defendería la permanencia de la comunidad dentro de España. “No hay que tenerle miedo a consultar al pueblo y por tanto herramientas como el referéndum”, manifestó también en diciembre del año pasado la secretaria de Organización de Podemos y ahora también candidata en el cuarto puesto por Barcelona, Lilith Verstrynge.

