Lara Álvarez cambia de registro en ‘Me Resbala’: “En ‘Supervivientes’ me cohibía por respeto a los concursantes”

Lara Álvarez, en una fotografía promocional. (Mediaset España)

Lara Álvarez vuelve a la televisión tras abandonar Supervivientes después de ocho años conduciendo el reality desde Honduras. La presentadora se queda en su “casa”, Mediaset España, y cambia totalmente de registro para ponerse al frente de Me Resbala, el formato de humor que aterrizará en Telecinco tras su etapa en Antena 3 con Arturo Valls al mando.

La nueva presentadora atendió a los medios en la rueda de prensa en la que se dio a conocer esta renovada versión del programa producido por Shine Iberia. Desde el plató del concurso, Lara se mostró encantada por haber recibido esta oportunidad, aunque reconocía que le extrañó la oferta por parte de la cadena: “Cuando me ofrecieron Me Resbala, me entró la risa porque pensé que era broma. Después de mi trayectoria en Supervivientes, me entró la risa floja”, afirma.

👉 16 concursantes y una presentadora llena de chispa y con mucha labia 👏



👉 Con @meresbalatv vamos a llorar de la risa 😂 Muy pronto, gran estreno en Telecinco 😍#MeResbala https://t.co/wsBUr3HorD pic.twitter.com/XcE76Z9H1K — Telecinco (@telecincoes) June 9, 2023

Y es que la periodista asegura que este programa le ha servido para quitarse “muchos condicionantes mentales”, pero también para mostrar una faceta de su personalidad que en los últimos años había reprimido antes las cámaras. “En Supervivientes he tenido que seguir unos patrones, no puedes hacer bromas con gente que lo está pasando mal, pero aquí puedo tomarme todas las licencias del mundo”, confesaba.

“Poder mezclar en lo profesional la diversión con este punto de locura sin límites, de salir del encorsetamiento y de lo correcto, me pareció muy interesante”, reconocía Lara, que asegura que es “muy payasa” en su intimidad y espera poder demostrarlo en este nuevo proyecto.

El listón de Arturo Valls

Lara Álvarez tiene la difícil tarea de tomar el relevo a Arturo Valls al frente de Me Resbala. El catalán se hizo cargo del programa durante su etapa en Antena 3, imprimiendo su toque personal y su particular humor absurdo. En ese sentido, la presentadora reconoce que Arturo tiene su “máxima admiración”, pero añade que lo que hace que el programa funcione es “no querer copiar”.

Arturo Valls, en 'Me Resbala'. (Atresmedia)

“Lo que funciona de Arturo es que es él, con su personalidad, sus bromas y su aplomo. La parte que yo he intentado trabajar es quién es Lara en este programa, cómo encajar de manera natural y cómo sentirme cómoda. No querer copiar, sino adaptar. Arturo es un antecesor brutal, pero lo que le llega al espectador es la autenticidad de cada uno”, asevera.

Por qué dejó ‘Supervivientes’

El anuncio de que Lara Álvarez abandonaba Supervivientes tras ocho años en el reality desató una oleada de rumores y especulaciones sobre el futuro profesional de la periodista. Ahora, aprovechando esta nueva etapa, la presentadora explica qué la llevó a tomar la decisión de apartarse del formato: “Lo único que tenía claro es que era el momento de un cambio, de una evolución. Ya lo sentía de manera personal y, cuando eso pasa, es imparable”, sentencia.

De esta manera, Lara aclara que esa necesidad de cambio no vino por “una frustración profesional”, sino por un “crecimiento personal”. “Hay prioridades que van cambiando en tu vida, cuando de repente tu vida se para cuatro meses durante ocho años en un país con una diferencia horaria… Para mí, mi familia es cada vez más mi prioridad”, explica.

Lara Álvarez, en 'Supervivientes'. (Mediaset España)

La presentadora celebra poder sentirse realizada en su trabajo a la vez que disfruta de su familia, de sus amigos y de sus perros, algo que reconoce que no le ocurría desde hace ocho años. Además, confiesa que en Me Resbala puede mostrarse mucho más natural y espontánea que en Supervivientes: “Era muy complicado en muchas ocasiones mantenerte en el entretenimiento con el respeto hacia el concursante. (...) No tenía la sensación de encorsetarme, pero por el respeto que quería tener a los concursantes me cohibía mucho de hacer ciertas bromas”, concluye recordando su anterior etapa profesional.

