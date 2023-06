La ‘carta del miedo’: así es el aviso que envía Hacienda a quienes hayan cometido este error en la declaración de la renta

Así funciona la 'carta del miedo', el aviso de Hacienda para los contribuyentes que se han olvidado de pagar la declaración de la renta. (Carlos Luján / EUROPA PRESS)

Este martes, 27 de junio, Hacienda comenzará a enviar la famosa carta del miedo. Se trata de un documento que funciona a modo de aviso para advertir a los contribuyentes que se han olvidado de rendir cuentas con la Agencia Tributaria. El plazo para presentar la declaración de la renta termina el 30 de junio, tal y como indica el calendario de la propia administración pública. La campaña llega a su fin, pero todavía son muchos los despistados que, por una u otra razón, han dejado el trámite para el último momento. Por eso, es probable que algunos reciban en los próximos días una misiva del fisco. ¿Para qué sirve este documento?

La carta del miedo es un requerimiento para todos aquellos ciudadanos que no han realizado la declaración de la renta. Este escrito, cuyo nombre puede sonar a broma, no es para nada agradable. La misiva puede conllevar recargos de intereses de entre un 50% y un 150% de la deuda. Además, Hacienda podría reclamar un importe extra si no es la primera vez que el contribuyente recibe este aviso sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Si el Estado sufre algún perjuicio económico por la deuda generada, el pago también puede dilatarse.

En definitiva, la carta del miedo, conocida de esta forma en la jerga fiscal, puede acarrear consecuencias económicas de lo más contundente. La Agencia Tributaria utiliza este mecanismo para alertar a los ciudadanos que no han presentado la declaración de la renta en plazo y que están obligados a ello. El fisco reclama, de este modo, el dinero al que asciende la deuda en caso de que la declaración salga a pagar y las correspondientes tasas por el retraso y el tiempo de demora.

El plazo para recibir este aviso es de cuatro años, por lo que si pasan unos meses desde el cierre de la campaña de la renta y no te llega ninguna carta, debes saber que todavía es pronto para cantar victoria. Hacienda tiene hasta junio de 2027 para hacer entrega de la carta del miedo. Este es el período de revisión con el que trabaja la Agencia Tributaria, que se encarga de supervisar todos los trámites fiscales relacionados con la declaración. Por cada mes de retraso en el pago de la deuda, suben un punto porcentual los intereses de la multa, así que lo más recomendable es presentar el IRPF fuera de plazo nada más recibir la amonestación.

¿Hasta cuándo se puede presentar la declaración de la renta?

La campaña de la declaración de la renta comenzó el pasado 11 de abril y se cerrará el próximo 30 de junio. Los contribuyentes que todavía no hayan realizado los trámites, pueden hacerlo por Internet, vía telefónica o presencialmente en alguna de las oficinas de la Agencia Tributaria, aunque para ello es necesario solicitar con anterioridad una cita previa. Si algún ciudadano tiene que abonar mediante un único pago su deuda con Hacienda por medio de domiciliación bancaria, la fecha límite será el próximo martes, 27 de junio.

